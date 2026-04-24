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Deportes |La propia tenista afirmó que regresará durante la próxima temporada

Camila Giorgi: pega la vuelta al circuito con su ADN platense

Los padres nacieron en nuestra ciudad. En el caso su papá Sergio es excombatiente de Malvinas. Se marcharon a Italia donde nacieron sus tres hijos. Se había retirado en 2024

Camila Giorgi: pega la vuelta al circuito con su ADN platense

CAMILA GIORGI ESPERANDO LA DEVOLUCIÓN DEL SAQUE de la rival / IG

24 de Abril de 2026 | 01:18
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La historia de Camila Giorgi es muy particular. Sus padres Claudia Gabriela Fullone (diseñadora de modas) y Sergio Giorgi (trabajaba en la parte de la policía forense) nacieron en La Plata hasta que en los albores del retorno de la incipiente democracia en nuestro país le surgió la posibilidad de trabajo en Italia.

Sergio Giorgi es un excombatiente de Malvinas, decidió que todos sus hijos realicen algún tipo de deportes. En el caso de Camila nació en la ciudad italiana Macerata. Comenzó con la gimnasia artística, pero cuando tenía 5 años decidió ser tenista teniendo como entrenador a su padre, una persona ajena al tenis sometiéndola a un duro entrenamiento.

Con el paso del tiempo, Camila fue creciendo en base a su talento. En su carrera llegó a alcanzar el puesto 26 del ranking mundial WTA. Se adueñó de cuatro títulos, siendo su conquista más relevante el torneo Masters 1000 de Montreal de 2021 tras derrotar a la checa Karolina Plíšková.

Más allá de sus éxitos en el plano deportivo, la carrera de Camila tuvo varios giros inesperados, como por ejemplo su misterioso retiro en mayo de 2024. “Hace años que quería dejar. Ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo”, confesó en una entrevista con un canal italiano.

Alejada del tenis, Camila incursionó como modelo e incluso posó con prendas de su propia marca de ropa, llamada Giomila, que fue fundada por su madre y se especializa en lencería e indumentaria deportiva con diseños femeninos. Tampoco estuvo ajena a problemas con la justicia, ya que se la acusó de evadir al fisco en Italia, con deudas que alcanzaron el millón de euros.

“Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal. Los problemas surgieron por culpa de las personas que gestionaban la parte económica y financiera. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a esos individuos y ahora está todo en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez fue así”, explicó hace dos años atrás.

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En lo que respecta a su vida sentimental, Giorgi se casó con Andrea Pasutti (entrenador de tenis argentino) en febrero de este año en la Ciudad de Buenos Aires. En las publicaciones, la deportista, ex pareja del ex legislador porteño Ramiro Marra, lució un vestido blanco y sostenía un ramo de flores junto a la frase: “Recién casados”. El amor floreció, ya que aguardan a su primer hijo.

Con respecto a la dulce espera, en el pasado mes de abril, Camila anunció por el medio italiano Corriere Della Sera, que se encuentra cursando un embarazo de 19 semanas, pero sin dar a conocer el sexo del bebé.

Claro que la mayor sorpresa de parte de Camila se dio que en la próxima temporada volverá al circuito profesional de tenis de la WTA. Sin lugar a dudas genera expectativa: no solo por su historial deportivo, sino porque lo hará siendo madre y tras un paréntesis convulsionado.

La propia Camila Giorgi admite dudas sobre el calendario, pero asegura que “volvió la motivación por jugar al tenis”. Es muy probable que en este caso, con 35 años, lo haga bajo la supervisión de su esposo Andrea Pasutti, ya que como se dijo es entrenador. El mundo del tenis aguarda sus primeros pasos de preparación hacia el retorno a las canchas.

 

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CAMILA GIORGI ESPERANDO LA DEVOLUCIÓN DEL SAQUE de la rival / IG

SERGIO GIORGI, PAPÁ DE CAMILA, FUE SU ENTRENADOR DE TENIS / ig

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