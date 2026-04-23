La Plata: cruces por la seguridad en escuelas y las tarifas de taxis en el Concejo

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El cuerpo expresó su preocupación por la reciente ola de amenazas de tiroteos, en medio de chicanas entre el PJ y LLA
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
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La conmoción generada en la comunidad local a partir de la ola de amenazas en distintas escuelas de nuestra ciudad, advirtiendo por presuntos ataques y tiroteos, se volvió ayer el tema protagonista de la sesión de ayer en el Concejo Deliberante, que, por unanimidad, votó una expresión de preocupación del cuerpo, aunque atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición sobre las políticas públicas aplicadas.
La preocupación votada por el cuerpo resultó de la unificación de las presentaciones de la peronista Josefina Bolis y la libertaria Soledad Pedernera, mientras que un tercer proyecto presentado por el edil del PRO Nicolás Morzone pide declarar el estado de alerta preventiva en el ámbito educativo, pasó a comisión.
Desde el bloque amarillo advirtieron que “las escuelas están paralizadas y hay pánico en toda la comunidad” como consecuencia de “el populismo que arrancó en Argentina en 2003, corrompiendo a las próximas generaciones” porque “(el gobernador) Axel Kicillof arrancó eliminando sanciones, luego prohibió que repitan el año, dando un mensaje de que vale todo y transmitiendo que hay impunidad para romper las normas”.
Al mismo tiempo, el edil propuso destinar partidas del Fondo Educativo a la compra de cámaras para las escuelas y detectores de metales en los ingresos.
El guante de las críticas lo recogió la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Josefina Bolis, quien rebatió que “Los autores de estos hechos van a tener sanciones, pero la solución no consiste en levantar más muros”, luego de que Morzone reclamara “más cárceles y menos escuelas”.
Y contraatacó: “Estos pibes se socializaron con el lenguaje libertario, que humilla, que hace bullying. Si lo único que hacen estos liderazgos milístas es salir a correr al diferente. No es la solución al problema taparlo con rejas. Hay una descomposición del tejido social. Y están todo el día en el tik tok que les generan estos retos virales”.
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La explicación del Gobierno
Y, apoyada por su compañero de bloque Pablo Elías, apuntó contra el edil amarillo: “En este recinto escuchamos la palabra “fisuras”, un desprecio al vecino con problemas y lo llamamos fisura, no podemos no pensar que va a generar impacto en nuestras infancias. La única forma es poder mejorar el diálogo y la convivencia y poner limites desde la construcción de confianza y de cuidados. Acá hay responsabilidades concretas en el discurso político y en el ejemplo que le está dando a nuestros pibes el presidente Javier Milei”, lanzó.
En la misma línea, la presidenta de la comisión de Niñez y Adolescencia, Sol Maluendez, anunció que el tema será abordado en su comisión pero reforzó las críticas contra el estilo del gobierno libertario: “´Basura humana´, ´infradotado´, ´mandriles´, ´no odiamos suficiente a los periodistas´... Son expresiones que hace el presidente de la Nación que genera permanente un contexto de violencia en la opinión pública”.
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