Etcheverry y Tirante, por otro paso en Madrid

Los platenses Tomás Etcheverry (29) y Thiago Tirante (75) serán parte de la prgramación de hoy de la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.

En lo que respecta a Etcheverry estará haciendo su presentación en el torneo que se disputa sobre superfie de polvo de ladrillo frente al austríaco Sebastian Ofner (83), que la ronda inicial eliminó a georgiano Nikoloz Basilashvili (120) por 7-6 (5) y 7-6 (0).

Para Etcheverry se presenta una nueva oportunidad para sumar puntos para de esta marera ascender en el ránking, ya que la meta de Tomy pasa por estar entre el Top 20 de cara a su participación en Roland Garros.

El partido entre Etcheverry y Ofner se estará jugando en el tercer turno de la cancha 4 por lo que se estima que arrancará no antes de las 10 de nuestro país.

En tanto, Thiago Tirante tenderá un compromiso sumamente exigente, ya que se estará cruzando con el estadouniense Tommy Paul (18). El partido está pactado para en el quinto turno del court 3 por lo que se iniciará cerca del mediodia de la Arrgentina.

En el debut, Tirante batió al experimendo tenista español Roberto Bautista Agut (93) por 6-2 y 6-4,