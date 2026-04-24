Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

La Ciudad

Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido

Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido
24 de Abril de 2026 | 08:25

Escuchar esta nota

La justicia francesa y organismos internacionales de seguridad mantienen activo un protocolo de búsqueda para localizar a Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo bonaerense de 36 años que fue visto por última vez hace tres meses en la región de la Costa Azul. La denuncia, impulsada por sus familiares desde Argentina, dio lugar a una investigación por paradero tras perderse todo rastro del profesional en las cercanías de Marsella.

Debandi Álvarez, oriundo de General Rodríguez, cuenta con una trayectoria académica de ocho años como profesor auxiliar en la Universidad Nacional de Luján. Su traslado al continente europeo se produjo en abril de 2024 con fines de especialización profesional; tras una estancia laboral en Drogheda vinculada a la industria cárnica, el biólogo se había desplazado hacia el sur de Francia, donde se registraron sus últimos movimientos.

El cronograma de la desaparición establece el último contacto directo con su círculo íntimo el 11 de enero a través de una videollamada. Sin embargo, el dato central de la pesquisa se sitúa el 18 de enero de 2026 en la localidad costera de Cassis. Las autoridades confirmaron que el hombre no se presentó el día siguiente en el aeropuerto de Marsella para abordar un vuelo de la compañía Vueling con destino a Barcelona, lo que activó las alertas consulares.

Dada la dinámica de los hechos, el expediente ha tomado escala trasnacional con la intervención de Interpol. Actualmente, las fuerzas de seguridad de Francia, España e Irlanda trabajan de manera coordinada para reconstruir el itinerario que realizó el ciudadano argentino antes de su desaparición, analizando registros de transporte y comunicaciones en la zona fronteriza.

En Buenos Aires, la familia de Debandi Álvarez mantiene canales abiertos para la recepción de cualquier dato que permita orientar la búsqueda. Han solicitado que cualquier información relevante sea remitida al contacto telefónico +54 9 11 5652 4380 o a la casilla de correo electrónico pilaralvarez@live.com.ar, mientras aguardan novedades oficiales por parte de la Cancillería.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Unanimidad y ocultamiento: la tragedia universitaria

Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia

No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada

Estudiantes vs Rosario Central, ¿se juega antes del receso del Mundial?

Sin descanso, Gimnasia le apunta a Belgrano en busca de la clasificación a los Playoff

El OCEBA, ciego, sordo y mudo: La Plata tiene el récord mundial de cortes de luz
Últimas noticias de La Ciudad

Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"    

TRIBUNA DE VECINOS | Denuncias por "apagón" del alumbrado público en barrios de La Plata: "Paramos el micro con linternas"

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026

Viernes agradable en La Plata, aunque anticipan posibles lluvias para el finde
Información General
Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse
El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro
Deportes
VIDEO.- Faltaban 2 segundos y desató la locura tripera: Boffelli y la alegría del básquet de Gimnasia
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Zeballos volvió a la titularidad y no defraudó
Herrera se lesionó en la entrada en calor
Policiales
Policías se disfrazaron de payasos y capturaron al narco más buscado de San Martín
Detuvieron a un delincuente acusado de cometer varias entraderas en La Plata
Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que chocó contra un camión y murió
El ex arbolito de La Plata sigue preso en Brasil y más complicado: la joven denigrada reveló que le dijo "negra p..."
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Espectáculos
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
Oriana Sabatini habló sobre la chance de que Paulo Dybala pueda llegar a Boca y fijó su postura 
Emotiva carta de Carlos Rottemberg que reveló el último gesto que tuvo Luis Brandoni
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla