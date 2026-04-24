Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido

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La justicia francesa y organismos internacionales de seguridad mantienen activo un protocolo de búsqueda para localizar a Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo bonaerense de 36 años que fue visto por última vez hace tres meses en la región de la Costa Azul. La denuncia, impulsada por sus familiares desde Argentina, dio lugar a una investigación por paradero tras perderse todo rastro del profesional en las cercanías de Marsella.
Debandi Álvarez, oriundo de General Rodríguez, cuenta con una trayectoria académica de ocho años como profesor auxiliar en la Universidad Nacional de Luján. Su traslado al continente europeo se produjo en abril de 2024 con fines de especialización profesional; tras una estancia laboral en Drogheda vinculada a la industria cárnica, el biólogo se había desplazado hacia el sur de Francia, donde se registraron sus últimos movimientos.
El cronograma de la desaparición establece el último contacto directo con su círculo íntimo el 11 de enero a través de una videollamada. Sin embargo, el dato central de la pesquisa se sitúa el 18 de enero de 2026 en la localidad costera de Cassis. Las autoridades confirmaron que el hombre no se presentó el día siguiente en el aeropuerto de Marsella para abordar un vuelo de la compañía Vueling con destino a Barcelona, lo que activó las alertas consulares.
Dada la dinámica de los hechos, el expediente ha tomado escala trasnacional con la intervención de Interpol. Actualmente, las fuerzas de seguridad de Francia, España e Irlanda trabajan de manera coordinada para reconstruir el itinerario que realizó el ciudadano argentino antes de su desaparición, analizando registros de transporte y comunicaciones en la zona fronteriza.
En Buenos Aires, la familia de Debandi Álvarez mantiene canales abiertos para la recepción de cualquier dato que permita orientar la búsqueda. Han solicitado que cualquier información relevante sea remitida al contacto telefónico +54 9 11 5652 4380 o a la casilla de correo electrónico pilaralvarez@live.com.ar, mientras aguardan novedades oficiales por parte de la Cancillería.
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