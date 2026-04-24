Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó

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Con un fútbol contundente, a partir de los ingresos de Paredes, Merentiel y Bareiro, goleó 4-0 y ya está en octavos de final
Boca aplastó a Defensa y Justicia por 4-0 con una actuación contundente, a partir del ingreso en el segundo tiempo de Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Miguel Metentiel y Tomás Aranda, los habituales titulares, que le cambiaron la cara a un equipo que había comenzado mal, pero que después supo reacomodarse y terminó exhibiendo un fútbol de alto vuelo.
De esta manera, Boca se trepó a la punta del Grupo A (por diferencia de gol desplazó a Estudiantes), y además, consiguió la clasificación para los Playoffs.
En veinte minutos pasó absolutamente de todo. Sin tener en cuenta la lesión de Ander Herrera, que se produjo en la entrada en calor, el VAR le anuló un gol a Defensa y Justicia (a los 6); el entrenador Mariano Soso se la pasó discutiendo con los árbitros. Y como si esto fuera poco, Boca, que no la pasaba bien, inauguró el marcador con un golazo de Milton Giménez, con un chequeo de la tecnología de por medio.
Los minutos iniciales fueron un monólogo de Defensa, gracias al trabajo de Rubén Botta por la derecha; al despliegue de Aaron Molinas y a la peligrosidad permanente del uruguayo Gutiérrez.
Justamente, el oriental convirtió de cabeza, a los 6, después de un gran centro desde la izquierda de Hausch. Sin embargo, la conquista fue anulada a instancias del VAR, al considerar que el delantero se encontraba en posición adelantada. No fue bueno el partido del “muletto” de Boca. Porque no hizo pie en la mitad de la cancha; en defensa, muy pasiva, dio muchas ventajas y a la hora de atacar, estuvo impreciso e irresoluto.
Dentro de este contexto, el Halcón fue mucho más agresivo, aunque no tuvo precisión en los momentos finales.
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Herrera se lesionó en la entrada en calor
El partido, que se había interrumpido algunos minutos para que atiendan a un hincha descompensado en la tribuna de Boca, tuvo otro momento caliente cuando a los 39, el VAR chequeó una jugada por posible penal para Defensa. Inmediatamente, el árbitro Gariano expulsó a Mariano Soso, que explotó ante la decisión de no sancionar la pena máxima.
Boca tuvo un cambio de actitud en la parte complementaria. Y fue a partir del ingreso de Santiago Ascacibar, que logró equilibrar la mitad de la cancha con su despliegue. Junto a Delgado, y el sacrificio de Velasco, el equipo de Úbeda tuvo otro desempeño.
Además, Zeballos se adelantó algunos metros, y con la colaboración de Malcom Braida, generó espacios para poner en aprietos a una defensa que no dio garantías. La más clara fue a los 4, con una entrada por izquierda, y cuando remató, fue trabado justo por el pie de Emiliano Amor.
Definitivamente, Boca se afirmó mejor en la cancha. Al aporte del Ruso Ascacibar, que logró reacomodar el equipo, hay que agregarle el ingreso de Leandro Paredes, que también le puso su impronta al momento de bajarle la tensión al mediocampo.
La presencia del campeón del mundo fue determinante. Porque en cuatro minutos, Boca definió el pleito. A los 32, Paredes limpió la jugada y la asistencia fue para Velasco, que ganó en velocidad tras recorrer más de 40 metros, y definió contra un palo. Y a los 36, el paraguayo Adam Bareiro para sentenciar el resultado, después de una asistencia del pibe Aranda.
El ingreso de varios de los habituales titulares le dieron su impronta a un equipo que terminó goleando a un rival que propuso en el primer tiempo, pero que se desmoronó en el complemento.
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