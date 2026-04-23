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Política y Economía

Confirman que Adorni pagó en efectivo casi 9 mil dólares por el alojamiento en Aruba

El funcionario viajó con su familia a fines de 2024

Confirman que Adorni pagó en efectivo casi 9 mil dólares por el alojamiento en Aruba
23 de Abril de 2026 | 11:55

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La Justicia sumó un nuevo elemento a la causa en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito al confirmar que la estadía en Aruba costó cerca de 9 mil dólares que el funcionario abonó en efectivo.

Adorni viajó a Aruba junto a su pareja, Betina Angeletti, y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 9 de enero de 2025. Según publica La Nación, el jefe de Gabinete y su familia se alojaron entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025 en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach, y del 3 al 9 de enero en el Divi Dutch Village Resort. En total, Adorni pagó en efectivo 8.874 dólares a la agencia a cargo de organizar el viaje.

La Justicia, de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, ya había determinado que Adorni había pagado un total de 5.800 dólares por los pasajes para el grupo familiar.

El viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña.

Por otra parte, ayer el hijo de una de las jubiladas que le vendió a Adorni el departamento del barrio de Caballito y le financió más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación.

Fuentes judiciales hicieron trascender que ese fue uno de los ejes centrales de la declaración de Feijoo, que se extendió por unas dos horas.

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El testigo aportó detalles ante el fiscal Pollicita sobre cómo se gestó el precio de venta de 230.00 dólares y, principalmente, el acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

Feijoo señaló que él pagó las refacciones que hubo en el departamento antes de que ingresaran Adorni y su familia, que tuvieron un costo de 65.000 dólares y ese monto fue el que acordó con Adorni recuperarlo “por afuera”, cuando el funcionario pudiera vender su departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco, según trascendió.

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