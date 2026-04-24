Denuncian presuntos desmanejos en una escuela

Un hecho que por estas horas se encuentra en plena etapa investigativa podría derivar en una causa judicial en La Plata, luego de que una mujer se presentara para radicar una denuncia vinculada a presuntas irregularidades dentro de un establecimiento educativo de la Ciudad.

Según consta en actuaciones iniciadas en la subcomisaría La Unión, una empleada de una escuela de las calles 520 y 139 refirió supuestos desvíos de mercadería y un contexto de persecución laboral, que terminó con su desplazamiento.

De acuerdo al testimonio incorporado en sede policial, la denunciante, Ana María Carrizo (64), habría detectado en reiteradas ocasiones faltantes de insumos alimentarios y movimientos extraños en los alrededores del edificio escolar.

Con aporte de nombres e imágenes de lo que la denunciante consideró maniobras consumadas, ahora el fiscal Martín Almirón intenta encontrar un nexo causal y verificar si esos extremos pueden ser fehacientemente acreditados.

La mujer, ante sus permanentes planteos de lo que estaba observando, manifestó haber sido víctima de presuntos malos tratos, que primero la obligaron a tomar una licencia y, después vacaciones, previo a la inminente decisión de trasladarla a otro colegio.

Por el momento, todo se encuentra bajo análisis judicial y no se descarta que en los próximos días se dispongan nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.