Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Barrio La Granja

Denuncian presuntos desmanejos en una escuela

Denuncian presuntos desmanejos en una escuela
24 de Abril de 2026 | 02:33
Edición impresa

Un hecho que por estas horas se encuentra en plena etapa investigativa podría derivar en una causa judicial en La Plata, luego de que una mujer se presentara para radicar una denuncia vinculada a presuntas irregularidades dentro de un establecimiento educativo de la Ciudad.

Según consta en actuaciones iniciadas en la subcomisaría La Unión, una empleada de una escuela de las calles 520 y 139 refirió supuestos desvíos de mercadería y un contexto de persecución laboral, que terminó con su desplazamiento.

De acuerdo al testimonio incorporado en sede policial, la denunciante, Ana María Carrizo (64), habría detectado en reiteradas ocasiones faltantes de insumos alimentarios y movimientos extraños en los alrededores del edificio escolar.

Con aporte de nombres e imágenes de lo que la denunciante consideró maniobras consumadas, ahora el fiscal Martín Almirón intenta encontrar un nexo causal y verificar si esos extremos pueden ser fehacientemente acreditados.

La mujer, ante sus permanentes planteos de lo que estaba observando, manifestó haber sido víctima de presuntos malos tratos, que primero la obligaron a tomar una licencia y, después vacaciones, previo a la inminente decisión de trasladarla a otro colegio.

Por el momento, todo se encuentra bajo análisis judicial y no se descarta que en los próximos días se dispongan nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de Plaza Malvinas en alerta tras una ola de hechos delictivos

LE PUEDE INTERESAR

En Berisso, buscaban un arma y secuestraron varias dosis de droga tras una serie de allanamientos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

VIDEO. Así fue el choque en La Plata en el que un auto terminó incrustado en un edificio

Los padres de la bebita que llegó fallecida al hospital, sobreseídos

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada

La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles

Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba

Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos

Concejo: cruces por la seguridad en la vía pública y en las escuelas
Últimas noticias de Policiales

“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil

“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona

Otra audiencia clave por el asesinato de Mateo Yagame

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
La Ciudad
La “cama de pollo”, bajo la lupa por posible contaminación de arroyos
Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles
ABSA: hasta una buena se hace mala
Deportes
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Zeballos volvió a la titularidad y no defraudó
Herrera se lesionó en la entrada en calor
Gimnasia: sin descanso, apunta al Pirata por la clasificación
“Hace mucho venía esperando este momento”
Espectáculos
“La Bayadera”: un clásico que une generaciones en escena
Vuelve Aterciopelados: “El rock latino permitía que cada uno reflejara lo propio”
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
“Half Man”: se estrenó la nueva serie del creador de “Bebé Reno”
Susana deberá operarse por fuertes dolores
Información General
Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse
El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro
Los números de la suerte del viernes 24 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla