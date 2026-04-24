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Información General |EFECTOS DE LA MEDIDA DE PROTESTA ANUNCIADA PARA HOY

El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos

El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
24 de Abril de 2026 | 01:14
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Debido al “apagón meteorológico” que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llevarán adelante hoy en protesta por los despidos dispuestos por el Gobierno nacional, el organismo no emitirá pronósticos ni proveerá datos a la aeronavegación.

La medida, anunciada desde las 5 hasta las 12 del mediodía, repercutirá especialmente en el transporte aéreo. El SMN es el único proveedor oficial de datos meteorológicos para los planes de vuelo, y sin esa información los pronosticadores aeronáuticos no podrían operar con normalidad.

Cada año el organismo elabora cerca de 50 mil pronósticos de este tipo, que abarcan descripciones de condiciones atmosféricas, avisos de tiempo severo y consultas de aerolíneas, fuerzas de seguridad y Presidencia.

Durante el apagón, la página web del organismo permanecerá en blanco. Aunque las imágenes de radar y satelitales no se interrumpirán, los trabajadores advierten que es poco probable que las aerolíneas operen sin los datos habituales que les proveen.

Además del sector aéreo, el impacto potencial alcanza a la navegación marítima y fluvial, la producción agropecuaria, la obra pública y la energía, todos sectores que dependen del monitoreo atmosférico continuo.

El conflicto se desencadenó en los últimos días tras el despido de 140 técnicos, operadores y científicos, la mayoría de ellos afectados en las estaciones meteorológicas distribuidas por todo el territorio nacional.

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El SMN, que necesitaría 1.200 empleados para funcionar con plena capacidad, cuenta hoy con 840. Los recortes ya obligaron a reducir la frecuencia de operación de las estaciones: en lugar de las 24 horas, funcionan cada tres horas. La eficacia actual de los pronósticos, estimada en torno al 80 por ciento, se deteriorará si la reducción de personal continúa.

“Sin trabajadores no hay datos meteorológicos; sin datos no hay pronóstico; sin pronóstico no hay alertas tempranas. El desmantelamiento del SMN -alertan desde ATE- pone en riesgo la vida de la población ante desastres climáticos y paraliza la operatividad aérea, marítima, fluvial y productiva del país”.

 

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