La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige

El Gobierno bonaerense autorizó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a aplicarse a partir del próximo mes.

Así lo consigna la Resolución 222/26 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, aumento que según señalaron fuentes oficiales tendrá un impacto en la factura final "en promedio del 1%".

La suba se debe a un ajuste del valor agregado de distribución y entrará en vigencia a partir del 1º de mayo.

Este nuevo aumento rige para las cuatro empresas distribuidoras que operan en la Provincia, que son EDELAP, EDEN, EDES y EDEA, como también para las cooperativas eléctricas, según se informó.