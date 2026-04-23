Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige

Será "en promedio" del 1% y comenzará a regir a partir del mes de mayo

La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
23 de Abril de 2026 | 08:57

Escuchar esta nota

El Gobierno bonaerense autorizó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a aplicarse a partir del próximo mes.

Así lo consigna la Resolución 222/26 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, aumento que según señalaron fuentes oficiales tendrá un impacto en la factura final "en promedio del 1%".

La suba se debe a un ajuste del valor agregado de distribución y entrará en vigencia a partir del 1º de mayo.

Este nuevo aumento rige para las cuatro empresas distribuidoras que operan en la Provincia, que son EDELAP, EDEN, EDES y EDEA, como también para las cooperativas eléctricas, según se informó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino

De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata

VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina

Estudiantes cambió de Country en una jornada especial: las dudas de Medina para Talleres

Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios

Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Jueves con nuevo paro en colegios y facultades de la UNLP y marcha de antorchas
Últimas noticias de La Ciudad

Presentan en La Plata el libro "Cicatrices Divinas"

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 23 de abril 2026

Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable 

Cartonazo de $2.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Espectáculos
Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud
Polémica: Juan Darthés interpretaría a Ricardo Biasotti en la biopic de Andrea Del Boca ¿Posible cancelación?
Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa 
Operaron a Charly García: dónde está internado, qué tipo de intervención y cómo sigue su salud
“El mago del Kremlin”: Putin y la historia del poder
Deportes
VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina
Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT
Pata Pereyra: “Estamos en la pelea y vamos con todo”
Los hinchas le hicieron el aguante al Lobo
Si hay gol de Barros Schelotto es un golazo
Información General
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Policiales
FOTOS | Impactante choque en La Plata: un auto se incrustó en un edificio y de milagro no hubo heridos
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
VIDEO. Platense preso por racismo: qué se sabe de la detención de José Haile, el “ex arbolito” acusado en Brasil
Caso ABES | Impugnaron la decisión de un juez que se arrepintió de su propio fallo
City Bell insegura: ahora asaltaron a una médica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla