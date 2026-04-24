Detuvieron a un delincuente acusado de cometer varias entraderas en La Plata

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en la zona norte de La Plata, acusado de participar en un hecho de robo agravado y extorsión. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la comisaría 11ª de Ringuelet junto a personal del Gabinete Técnico Operativo, en el marco de una investigación judicial en curso.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó en la intersección de las calles 526 y 27, donde los agentes lograron hacer efectiva la orden de detención sobre el imputado de 20 años, domiciliado en la vecina localidad de Ensenada.

En tanto, la aprehensión se produjo luego de tareas investigativas vinculadas a una causa penal que tramita bajo la órbita de la UFI N° 16 del Departamento Judicial La Plata. De acuerdo a la síntesis oficial, los investigadores tomaron conocimiento de que el sospechoso se encontraría en ese punto de la ciudad para reunirse con una mujer, lo que permitió montar un operativo y concretar su captura.

Tras la detención, se dio intervención al magistrado a cargo, quien avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor. El joven quedó imputado por los delitos de “robo agravado” y “extorsión”, contemplados en los artículos 166 inciso 2° y 168 del Código Penal.

Por último, el acusado será trasladado a sede judicial en las próximas horas para prestar declaración indagatoria, mientras avanza la investigación para determinar su posible participación en otros hechos de similares características.