"Mi gran objetivo como persona es dejar una huella": Colapinto, a días de su gran evento en Buenos Aires

Franco Colapinto brindó una conferencia en la previa de su esperada exhibición en las calles de Buenos Aires, donde dejó en claro la magnitud del evento y la carga emocional que representa correr ante el público argentino.

El piloto de Alpine se mostró movilizado por la posibilidad de manejar un Fórmula 1 en su país y aseguró que “me emociona”, en relación a lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. La actividad, prevista en el barrio de Palermo, marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a la Ciudad tras más de una década y con él como protagonista central.

“Es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”, afirmó.

“Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo y que quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”, continuó y reconoció que “si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Colapinto: “El domingo me voy a dar cuenta lo que va a ser, es difícil de imaginar la dimensión que va a tener todo. No soy de llorar, pero últimamente lloro más. Voy a llevar unos papelitos por las dudas” pic.twitter.com/yrGRscT26k — Tino (@TinoCLeclerc) April 24, 2026

"No me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”.

En ese marco, Colapinto destacó que se trata de una oportunidad única para acercar la Fórmula 1 a los fanáticos locales, muchos de los cuales no tienen la posibilidad de viajar al exterior para ver la categoría. El argentino calificó la experiencia como un sueño hecho realidad y remarcó que busca devolver, aunque sea en parte, el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

La exhibición se desarrollará el domingo 26 de abril y contará con miles de espectadores en un evento que ya genera gran expectativa. Colapinto estará al volante de un Lotus E20 con motor Renault V8, en lo que será la primera vez en años que un auto de Fórmula 1 recorra las calles porteñas.

Recorrido del road show

El circuito callejero se montará en la zona de Palermo, con eje principal en la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. El trazado fue ampliado para mejorar la experiencia del público y abarcará distintos tramos estratégicos del área.

El recorrido incluirá un trayecto desde el puente de Libertador, a metros de Bullrich, hasta la zona de Casares y Ugarteche, además de un paso por la Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador. También se prevé una extensión cercana a los 900 metros sobre Libertador, con un sector tipo “box”, y un tramo adicional de unos 400 metros sobre Sarmiento.

El evento tendrá como punto destacado el paso por el entorno del Monumento de los Españoles y se espera que el circuito urbano, de aproximadamente dos kilómetros, permita múltiples pasadas del piloto ante el público.