A punta de pistola, le robaron el auto a una mujer en City Bell, hubo persecución y un detenido

Un violento robo automotor ocurrido en la zona oeste de La Plata terminó con una persecución policial y la detención de uno de los sospechosos. El hecho se registró en calle 132 entre 467 y 470, en la localidad de City Bell y quedó caratulado como “robo agravado automotor en grado de tentativa”.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la víctima, una mujer de 47 años, llegaba a su domicilio a bordo de su Ford Ka cuando fue sorprendida por dos delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta. Bajo amenaza, uno de ellos descendió, la intimidó y se apoderó del vehículo, dándose a la fuga, mientras su cómplice lo seguía en la moto.

Tras el alerta al 911, se montó un operativo cerrojo con móviles en la zona. Minutos después, un patrullero logró localizar el rodado sustraído en la zona de 478 y 141. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, lo que derivó en una breve persecución.

Como resultado del operativo, uno de los implicados, de 19 años, fue aprehendido, mientras que el otro logró darse a la fuga y es intensamente buscado. En el procedimiento se secuestró la motocicleta en la que se desplazaban —una 110cc con numeración de chasis suprimida—, un pasamontañas y una pequeña cantidad de marihuana que el detenido llevaba entre sus prendas.

Además, el vehículo robado fue recuperado y será restituido a su propietaria tras las pericias correspondientes.

En el caso interviene la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que avaló lo actuado y ordenó las diligencias de rigor. La investigación continúa para dar con el segundo sospechoso involucrado en el hecho.