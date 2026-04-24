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Policiales

Entradera en La Plata: cinco delincuentes desvalijaron una casa durante dos horas y solo uno fue detenido

Entradera en La Plata: cinco delincuentes desvalijaron una casa durante dos horas y solo uno fue detenido
24 de Abril de 2026 | 12:22

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Un violento hecho de inseguridad se registró durante la madrugada del pasado miércoles en La Plata, cuando una banda integrada por al menos cinco delincuentes protagonizó una entradera en una vivienda ubicada en calle 5 entre 70 y 71. Los asaltantes permanecieron cerca de dos horas dentro de la propiedad, donde causaron destrozos y buscaron dinero que, según trascendió, creían que había en el lugar por una supuesta operación inmobiliaria.

De acuerdo al relato de la víctima y vecinos que accedió EL DÍA, cuatro de los ladrones ingresaron a la casa tras saltar una reja y acceder por una ventana del frente, mientras que un quinto cómplice aguardaba en un vehículo en las inmediaciones, aparentemente en la zona de calle 7 y 70.

Una vez dentro, los delincuentes revolvieron toda la vivienda, rompieron el cielorraso y los tapa rollos en busca de efectivo. Según indicaron, insistían en que en la casa había dinero producto de la venta de una propiedad, lo que hace presumir que manejaban información errónea o desactualizada.

El episodio se extendió por aproximadamente dos horas, hasta que un llamado al 911 realizado por vecinos alertó a la Policía. En ese contexto, uno de los delincuentes salió por el frente y logró subir al auto que lo esperaba. Un patrullero llegó en contramano e incluso efectuó al menos dos disparos, pero no logró interceptarlo y el sospechoso escapó.

En simultáneo, los otros tres implicados huyeron por la parte trasera de la vivienda, atravesando un galpón lindero. Sin embargo, uno de los delincuentes fue detenido posteriormente, y según trascendió sería oriundo de la localidad de Burzaco.

En el caso interviene la comisaría novena de La Plata, que trabaja para dar con el resto de la banda. El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reclaman mayores medidas de seguridad ante la reiteración de este tipo de episodios.

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