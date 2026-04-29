Manos vacías: Boca, con uno menos, perdió con Cruzeiro

Qué bronca, Boca. En un partido caliente, friccionado y más disputado que jugado, Cruzeiro ganó 1-0 y se volvió a poner en carrera además de cortar la racha positiva del Xeneize en este tramo del semestre. Para explicar este triunfo no se puede pasar por alto la expulsión de Adam Bareiro en el final del primer tiempo que condicionó por completo las acciones del partido.

En el primer tiempo no se produjeron situaciones de gol. Boca jugó a recuperar en la mitad de cancha y apostar a la velocidad de Aranda. Tuvo un par de contras pero ninguna de extremo peligro. Pero ojo que tampoco las contó Cruzeiro, que siempre apostó a un error o a que la pasión traicione a sus rivales. Y eso sucedió en el minuto 45, cuando el final estaba cerca.

Hay errores que se pagan con la eliminación, y lo de Adam Bareiro en el Mineirão entra en esa categoría de fatalidad. El delantero paraguayo, que tenía la responsabilidad de ser la referencia de área ante la ausencia de Cavani, terminó siendo el protagonista involuntario de una tragedia táctica. Primero recibió coreectamente una tarjeta amarilla por una falta y desde entonces caminó por la cornisa. Se veía que si no aflojaba podía ver la tarjeta roja, lo que sucedió en el último minuto del primer tiempo.

El árbitro uruguayo Ostojich no dudó en mostrarle la segunda amarilla y la roja. La falta fue una tontería en la mitad de cancha sobre Kaiki Bruno que pudo haber evitado por completo.

La expulsión no solo vació el ataque de la Ribera, sino que anímicamente le dio a Cruzeiro el combustible que necesitaba. Por eso todo el segundo tiempo el Zeneize tuvo que defenderse e incluso Úbeda también sacó a Miguel Merentiel y quedó solo el Changuito Zeballos para luchar contra toda la defensa local.

Pero más allá de la iniciativa de Cruzeiro no pudo llevarse por delante a Boca. Tuvo la pelota pero lateralizó demasiado y nunca encontró el pase profundo. Una o dos situaciones pero nada más. Bien Paredes, Delgado y Ascacibar en la mitad de cancha, muy sólido Di Lollo y una fiera Brey de arriba o abajo. Pero a falta de cinco minutos el local encontró esa jugada que estaba buscando. Desborde por la derecha y un centro a la mitad del área para atrás que Neyser Villarreal, que había ingresado un rato antes marcó el 1-0, a la postre el gol del triunfo. Es difícil decir si fue justo, pero Cruzeiro no se hizo expulsar a nadie y acertó en la única chance de gol.

La derrota dejó a Boca en la primera colocación junto a Cruzeiro, pero habrá que ver qué sucede con el partido revancha porque los goles entre sí son determinantes y a lo que ocurra entre Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica que dio la nota hace dos semanas ganando en el escenario en el cual anoche Boca dejó su largo invicto y de alguna manera lo obliga a tener que poner todo en la canasta de la Libertadores justo cuando se esté disputando el playoff del torneo Apertura.