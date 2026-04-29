Fito Páez en La Plata: el músico confirmó una fecha en el Estadio Único

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Fito Páez abre un nuevo capítulo en su recorrido artístico y anunció las primeras fechas de su esperada gira por el país, en el marco del “Sale el Sol Tour 2026”, el proyecto que marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera. Para sorpresa de muchos, el cantante rosarino ya confirmó fecha en La Plata para el 31 de octubre en el Estadio Único.
El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez.
“Sale el Sol Tour 2026” es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. El músico rosarino las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.
POR MES*
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