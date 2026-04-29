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La Ciudad |EL OTOÑO SE HACE SENTIR

Vecinos molestos por la acumulación de hojarasca

Vecinos molestos por la acumulación de hojarasca

En 39 entre 116 y 117 la cuadra está repleta de hojas / EL DIA

29 de Abril de 2026 | 03:56
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Con la llegada del otoño, la caída de las hojas puede representar una postal pintoresca y también se convierte en un problema cotidiano para vecinos. Es que la acumulación de hojas secas en veredas y calles volvió a generar reiterados reclamos por la falta de limpieza y recolección de las mismas, una situación que se repite año tras año.

Uno de los puntos señalados es la esquina de 12 y 72, donde frentistas aseguraron que “no pasan a barrer las hojas, la calle es un desastre”.

A esto se suma la situación en 9 y 32 donde, según denunciaron, hace más de una semana se realizaron tareas de poda, pero aún no se retiraron los restos.

De este modo, además de la hojarasca típica de la época, los vecinos deben convivir con ramas acumuladas que agravan el problema y afectan la circulación por la cuadra.

Las quejas también se replican en 39 entre 116 y 117, donde advierten por veredas tapadas de hojas que dificultan el paso, generan suciedad y, en días de lluvia, pueden provocar inconvenientes adicionales.

Según indicaron algunos frentistas no solo se les dificulta caminar por la vereda sino que los días de viento la hojarasca se levanta por todos lados ensuciando no solo la calle sino el interior de los hogares.

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Es por eso que los vecinos piden una mayor frecuencia en las tareas de barrido y recolección para evitar que la acumulación de hojas se agrave con el correr de los días.

 

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