La causa por coimas en Discapacidad: silencio de Spagnuolo en Comodro Py

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El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado, se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, de acuerdo con lo que habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, en el marco de la causa por presuntos pagos de coimas en el organismo.
Trascendió que el ex director del organismo no realizará ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia. Tanto Spagnuolo como los otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, aseguran que la presunta “falsedad de los audios” podría comprometer la investigación.
También llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
De acuerdo a lo expuesto por el juez Ariel Lijo, y en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes “de manera ilegal” y “en detrimento del erario público”.
La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura. en las que también, estaría vinculada la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.
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