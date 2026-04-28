Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Pullaro mete un pie en la interna del radicalismo

Se reunió con dirigentes de la Provincia en medio de la definición de listas para los comicios de elección de autoridades del 7 de junio

Pullaro mete un pie en la interna del radicalismo
29 de Abril de 2026 | 04:19
Edición impresa

Escuchar esta nota

La previa del cierre de listas para la interna de la UCR bonaerense aportó una novedad: la reorganización de uno de los principales sectores partidarios en torno de la figura del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El 8 de mayo vence el plazo para la presentación de listas de cara a la elección convocada para el 7 de junio para la renovación de autoridades del Comité Provincia y los distintos sectores activaron gestiones y contactos en procura de arribar a un acuerdo.

Con todo, las negociaciones no avanzaron demasiado en el marco de un proceso en el que aparecen tres sectores con mayor o menor incidencia en el partido. Por un lado surge el que lidera el senador nacional Maximiliano Abad. El otro armado es el que ayer movió las piezas y se reagrupó en torno de la figura de Pullaro. Finalmente aparece un grupo de intendentes en particular de la Cuarta sección electoral que se mueve en el esquema de Miguel Fernández, el ex alcalde de Trenque Lauquen que presidente el Comité de contingencia que aún hoy funciona en medio de la crisis interna partidaria.

En medio de las negociaciones, el gobernador de Santa Fe se mostró ayer como líder de un grupo interno bonaerense que dejó el ropaje de Evolución Radical para mutar a Futuro Radical. En el encuentro estuvieron el ex diputado provincial Pablo Domenichini, el director del BAPRO, Fernando Pérez, el diputado provincial Matías Civale y el presidente de la UCR de CABA, Hernán Rossi. También, el presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti. “Hablamos de la importancia de una nueva etapa para el radicalismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires”, dijeron.

El movimiento de Pullaro con impacto en la Provincia apuntaría a instalar una eventual candidatura nacional. Al menos, por lo que se dijo en la reunión, alejada tanto del kirchnerismo como del gobierno de Javier Milei.

“En la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para reorganizar a la UCR y construir una propuesta bonaerense sólida y con valores, que acompañe a un proyecto nacional”, señalaron.

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica

LE PUEDE INTERESAR

Un reclamo legítimo atrapado en la telaraña de la interna del peronismo

Este sector y el de Abad avanzaron un entendimiento y buscan sumar a los intendentes cercanos Fernández a una lista de unidad.

Pero este último grupo reclama un reparto de espacios por tercios tanto en el Comité Provincia como en la Convención bonaerense, planteo que rechazan Futuro Radical y Adelante Buenos Aires que se asumen mayoritarios.

En ese tironeo están los radicales bonaerenses a poco más de una semana del cierre de listas. El grupo de Fernández afirma que armará lista si no hay acuerdo equitativo. En ese escenario, el esquema de Pullaro y Abad coincidirían en promover otra oferta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Últimas noticias de Política y Economía

Revés para la CGT: la reforma laboral, a otro fuero

Adorni rompe el silencio en Diputados, con Milei y militantes en los palcos

Otro revuelo en el oficialismo por posibles postulantes K a la Justicia

Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica
Policiales
El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
El entrenador acusado de abuso designó abogados
Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda
“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo Verónica Ojeda
Deportes
El Pincha se juega mucho en una noche de Copa
Estudiantes y el recuerdo fresco del Fla
Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
La Liga definió la disputa de la fecha y Juan Pafundi dirigirá en el Bosque
Información General
Violencia laboral: La Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Espectáculos
“El diablo viste a la moda 2”: un éxito que regresa veinte años después
Wanda y Kennys: de amigos, a desconocidos
¿Cómo se encuentra Mirtha tras el cuadro de bronquitis?
Charly recibió el alta: ¿Cómo sigue su salud tras la operación de riñón?
Fito Páez en La Plata: el músico confirmó una fecha en el Estadio Único

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla