La previa del cierre de listas para la interna de la UCR bonaerense aportó una novedad: la reorganización de uno de los principales sectores partidarios en torno de la figura del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El 8 de mayo vence el plazo para la presentación de listas de cara a la elección convocada para el 7 de junio para la renovación de autoridades del Comité Provincia y los distintos sectores activaron gestiones y contactos en procura de arribar a un acuerdo.

Con todo, las negociaciones no avanzaron demasiado en el marco de un proceso en el que aparecen tres sectores con mayor o menor incidencia en el partido. Por un lado surge el que lidera el senador nacional Maximiliano Abad. El otro armado es el que ayer movió las piezas y se reagrupó en torno de la figura de Pullaro. Finalmente aparece un grupo de intendentes en particular de la Cuarta sección electoral que se mueve en el esquema de Miguel Fernández, el ex alcalde de Trenque Lauquen que presidente el Comité de contingencia que aún hoy funciona en medio de la crisis interna partidaria.

En medio de las negociaciones, el gobernador de Santa Fe se mostró ayer como líder de un grupo interno bonaerense que dejó el ropaje de Evolución Radical para mutar a Futuro Radical. En el encuentro estuvieron el ex diputado provincial Pablo Domenichini, el director del BAPRO, Fernando Pérez, el diputado provincial Matías Civale y el presidente de la UCR de CABA, Hernán Rossi. También, el presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti. “Hablamos de la importancia de una nueva etapa para el radicalismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires”, dijeron.

El movimiento de Pullaro con impacto en la Provincia apuntaría a instalar una eventual candidatura nacional. Al menos, por lo que se dijo en la reunión, alejada tanto del kirchnerismo como del gobierno de Javier Milei.

“En la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para reorganizar a la UCR y construir una propuesta bonaerense sólida y con valores, que acompañe a un proyecto nacional”, señalaron.

Este sector y el de Abad avanzaron un entendimiento y buscan sumar a los intendentes cercanos Fernández a una lista de unidad.

Pero este último grupo reclama un reparto de espacios por tercios tanto en el Comité Provincia como en la Convención bonaerense, planteo que rechazan Futuro Radical y Adelante Buenos Aires que se asumen mayoritarios.

En ese tironeo están los radicales bonaerenses a poco más de una semana del cierre de listas. El grupo de Fernández afirma que armará lista si no hay acuerdo equitativo. En ese escenario, el esquema de Pullaro y Abad coincidirían en promover otra oferta.