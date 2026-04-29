Para Caputo, el “riesgo kuka” es “cero” y “no hay forma de volver al pasado”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse ayer a lo que en el Gobierno llaman “riesgo kuka” (en referencia a un eventual regreso del kirchnerismo al poder) y advirtió que hoy esa posibilidad es “cero”.
Al participar de la apertura de la edición 2026 de la ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones), celebrada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el funcionario planteó: “Creo que el riesgo kuka es cero. Lo hablo con los gobernadores peronistas. Hoy no quieren ni ver a los kirchneristas. No hay ninguna posibilidad de volver al pasado”.
Según analizó el funcionario, el país está viviendo “un cambio histórico”, a pesar de que algunos “quieren hacer creer que la mayoría de los argentinos votaría eso”, en relación al kirchnerismo.
“Para los que quieren hacer creer que hay alguna posibilidad de volver al pasado, al kirchnerismo, tiene que tener un cierto grado de credibilidad. El nivel de subestimación a la gente es impactante”, criticó.
En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio, sin sesgo y sin intereses, puede creer que puede volver el kirchnerismo a la Argentina?”
Caputo dijo que una administración como la anterior conllevaría volver a tener “una inflación del 1,5% diario, desabastecimiento, gerentes de la pobreza, brecha del 200%, piquetes y pobreza arriba del 50%” y redobló: “Eso es tomar a la gente por estúpida”.
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En línea con las palabras dichas por el presidente, Javier Milei, en la cena de la Fundación Libertad celebrada el lunes, Caputo ratificó que la ciudadanía no debe dejarse “psicopatear por los kukas o por lo que se está tratando de instalar”, mientras destacó los avances que tendrá el país de cumplirse con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estamos hablando de un país que, si se cumplen las predicciones del FMI, vamos a haber crecido casi al 20% punta a punta desde 2023 a 2027. Vamos hacia un país que va a ser el ejemplo en el mundo”, se esperanzó.
Por último, aseguró que hoy “el riesgo hay que pensarlo diferente” y afirmó que “hoy el downside (desventaja) es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años”.
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