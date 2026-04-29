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La Ciudad |PIDIÓ ASEGURAR CLASES

El Gobierno intimó a las universidades por los paros

El Gobierno intimó a las universidades por los paros

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29 de Abril de 2026 | 03:54
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El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las universidades nacionales a informar las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación frente a los paros gremiales. Exigió la presentación de planes de contingencia que incluyan modalidades alternativas, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para asegurar que los alumnos no pierdan la regularidad ni las mesas de examen ante la suspensión de la actividad académica.

La cartera conducida por Sandra Pettovello advirtió que el sostenimiento financiero por parte del Estado exige la operatividad del sistema y la protección del derecho a enseñar y aprender. Los paros se realizan en demanda de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La intimación generó rechazo en el ámbito universitario, donde calificaron la medida como una intromisión en la autonomía del sistema. En La Plata, se cumplió ayer el segundo día del paro previsto para toda la semana con un acatamiento dispar. En los colegios dependientes de la UNLP, la adhesión fue total y frenó el dictado de clases, mientras que en las facultades se registró una actividad parcial.

 

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