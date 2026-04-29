Otro revuelo en el oficialismo por posibles postulantes K a la Justicia

El Poder Ejecutivo acaba de enviar al Senado los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Entre los nominados hay varios funcionarios judiciales con algún tipo de vinculación con el kirchnerismo. Ese dato generó polémica hacia adentro del oficialismo por un supuesto cambio en el paradigma para la selección de magistrados, que habría privilegiado “una negociación” para dirimir las candidaturas en lugar de anteponer las condiciones de idoneidad de los postulantes.

Los más de 100 nombres enviados están en la comisión de Comisión de Acuerdos del Senado, que mañana jueves se reúne para celebrar audiencias para ocupar otros cargos en la Justicia. La negociación fue encabezada por el ministro Juan Bautista Mahíques, que goza de la confianza de Karina Milei. Algunas fuentes gubernamentales incluso comentaban que el propio Presidente estaba al tanto del contenido del listado elevado a la Cámara alta porque Mahíques lo puso al corriente en la reciente gira por Israel, de la que titular de Justicia fue parte de la comitiva oficial.

Por tratarse de un tema incómodo, no formó parte de las conversaciones de la mesa política que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada. Allí estuvieron Karina, el ministro Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y los primos Martín y Lule Menem. La verdad es que se robó el temario la estrategia de la presentación de Manuel Adorni -tambien presente- en la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo hoy. Tiene lógica: es lo más urgente.

Pero la aparente inclusión de postulantes con sospecha de ser cercanos a los K, dato incómodo para el relato de la lucha contra la casta que libra Javier Milei, sí habría generado malestar en algunos estamentos de LLA.

“Hoy se dejó de lado el criterio de buscar idoneidad e independencia y se buscan jueces afines. En el caso de los que tenían pasado en (la agrupación K) Justicia Legítima apuestan a que se acomoden al nuevo contexto”, dicen fuentes enojadas del oficialismo. Y tiran la sospecha: ¿algunos de los postulantes han sido seleccionados por un acuerdo entre Mahiques y el senador peronista Wado de Pedro, conocidos de pago chico (la ciudad de Mercedes)?

Los K descartan la elucubración: no hay contacto hoy entre el ministro de Justicia y De Pedro, explican.

Hubo críticas de varios lados por los nombres enviados al Congreso.

La ex integrante de la UIF, María Eugenia Talerico, afirmó: “Grave afectación de la Independencia en la selección de Magistrados. Las propuestas plantean serias dudas: 12 postulantes “saltaron” más de 10 posiciones en el orden de mérito (hasta 32 lugares) tras etapas discrecionales como entrevistas. Además, en 20 casos ni siquiera habrían ingresado a ternas según el mérito inicial. También preocupan los vínculos: 7 tienen lazos familiares con magistrados (incluidos 2 familiares de jueces con causas vinculadas al Poder Ejecutivo actual) y 3 tienen o tuvieron cargos políticos”. Se basó en análisis de entidades como Poder Ciudadano, Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y ELA.

La controversia, además, llamó la atención de los “aliados” de LLA. Como el PRO y los radicales, que supuestamente debería acompañar al oficialismo cuando los pliegos se pongan a consideración de la Comisión de Acuerdos, primero, y luego en el recinto de la Cámara alta. De ambos sectores advirtieron que revisarán los candidatos ante la sospecha de un acuerdo con el kirchnerismo y expresaron su malestar con el Gobierno por no haber sido consultados antes de que llegaran las nominaciones al Congreso.

“Vamos a analizar bien las listas, porque algunos son de Justicia Legítima. No sabemos bien lo que están haciendo, es algo que va a traer problemas”, aseguró un miembro de la bancada radical presidida por Eduardo Vischi.

Los reclamos se potencian porque, según los radicales, el Gobierno envió las nominaciones supuestamente afines al kirchnerismo y cajoneó pedidos de gobernadores y referentes de la UCR para cubrir vacantes en Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, entre otros distritos.

Desde el PRO también adelantaron quejas. “Otra vez mandan los pliegos sin consulta previa, como pasó con los ascensos en Cancillería. Nosotros, con el kirchnerismo, nada”, se escuchó en la bancada conducida por Martín Goerling.

Lo dicho: la comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, está convocada para hoy para tratar ascensos de funcionarios de Cancillería y mañana jueves para realizar audiencias de otra tanda de candidatos para cubrir vacantes en la Justicia. Los senadores kirchneristas no integran la comisión, en protesta por los lugares asignados. El bloque presidido por José Mayans reclama seis asientos del total de 17 pero les dejaron tres. “Nosotros no tenemos firma en la comisión, vamos directamente al recinto”, ratificó una fuente peronista de la Cámara alta.