Cuadernos: Jaime habló de extorsión a empresarios

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El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime se presentó a declarar ayer ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y, en su testimonio, negó haber recibido sobornos en el marco de la Causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner. En la misma línea, también desmintió las acusaciones de los empresarios arrepentidos que figuran en el expediente, como el caso del ingeniero Aldo Roggio, y sostuvo que fueron “extorsionados” para declarar en su contra, bajo la amenaza de ir presos si no lo hacían .
Paralelamente, críticó las supuestas pruebas y se refirió despectivamente a las anotaciones que realizó el chofer Oscar Centeno en su cuadero: las calificó como “fotocopias” y les otorgó una menor validez legal.
En el final de su testimonio, describió su delicado estado de salud, producto del carcinoma que padece, y pidió ser trasladado a una cárcel en Córdoba para estar cerca de su familia.
Asimismo, se negó a responder preguntas y aclaró que no contestaría interrogantes de los magistrados.
Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte (2009 – 2012), también negó haber recibido coimas en su declaración de hoy ante el mismo tribunal; señaló las anotaciones de Centeno como “fotocopias inválidas” y cuestionó la cadena de vigilancia de la evidencia original.
En su defensa, contradijo los testimonios de los empresarios arrepentidos Roggio y Benjamín Romero, quienes lo acusaron de ser el recaudador del 5% de los subsidios estatales. Al mismo tiempo,sugirió que esas acusaciones fueron emitidas “bajo presión” con el fin de evitar ir presos.
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Schiavi tomo relevancia mediática luego el accidente ferroviario en Once situación que impulsó su renuncia al cargo, a pesar de que alegó motivos de salud. En 2015, fue condenado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo y, aunque inicialmente recibió una pena de 8 años, la Cámara de Casación la redujo a 5 años y 6 meses, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En noviembre de 2021, luego de cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y participar en diversos cursos de formación, la Justicia le concedió la libertad condicional.
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