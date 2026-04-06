Milei recibió a Kast y encabezó una reunión de Gabinete en la que estuvo Adorni

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a su par de Chile, José Antonio Kast, en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder.

Milei y Kast mantuvieron un encuentro bilateral acompañados por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

A continuación compartieron una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, de la que también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Por Chile estuvieron el embajador en la República Argentina, Gonzalo Uriarte, la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler, y el asesor internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

La visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo. Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Por otra parte, el presidente Milei mantuvo hoy una nueva reunión de Gabinete, que tuvo como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y reforzar la unidad dentro del Gobierno nacional, luego de las imputaciones hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los funcionarios de confianza del jefe de Estado, por presunto enriquecimiento ilícito.

La reunión se realizó al mediodía y contó con la presencia de varios de los funcionarios más cercanos a Milei, como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior Diego Santilli, entre otros.

Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior, el Gobierno nacional planea diagramar las tareas con cada ministerio para la segunda etapa de la gestión.