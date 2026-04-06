Irán confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria

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Se trata de Mayid Jadamí. Fue después de un ataque aéreo de Israel
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó el fallecimiento del general de división Mayid Jadamí, máximo responsable de la Inteligencia de la fuerza de élite, luego de un ataque aéreo ejecutado por Israel.
La confirmación oficial llegó a través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim: “El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”.
La baja de Jadamí se produce en un momento crítico de la guerra, siendo el segundo jefe del área en morir en menos de un año, tras suceder en junio de 2025 al fallecido Mohamad Kazemi. Desde Israel ya habían anticipado el éxito de la operación, señalando a Jadamí como una de las tres figuras de mayor jerarquía dentro de la estructura de mando iraní.
Este asesinato se suma a una lista de bajas sensibles para el régimen de Teherán desde el inicio del conflicto bélico el pasado 28 de febrero. La cúpula militar y política de la República Islámica ha sido diezmada en los últimos meses, incluyendo las muertes del comandante en jefe Mohammad Pakpur, el jefe de Estado Mayor Abdorrahim Musaví y el propio líder supremo, Alí Khamenei.
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