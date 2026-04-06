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Hubo homenaje a los ex combatientes de Malvinas en la previa

Hubo homenaje a los ex combatientes de Malvinas en la previa
6 de Abril de 2026 | 02:26
Edición impresa

Tras cumplirse un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el pasado 2 de abril, desde Gimnasia hubo un homenaje y reconocimiento en la previa del choque ante Huracán.

Visiblemente emocionados, con remeras con el escudo gimnasista y las Islas Malvinas, ex combatientes de Malvinas fueron aplaudidos y ovacionados por el hincha albiazul, en una muestra de afecto y respeto, mientras recorrían el campo de juego de 60 y 118, con una bandera de la Filial de ex soldados combatientes en Malvinas.

 

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