Hubo homenaje a los ex combatientes de Malvinas en la previa

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Tras cumplirse un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el pasado 2 de abril, desde Gimnasia hubo un homenaje y reconocimiento en la previa del choque ante Huracán.
Visiblemente emocionados, con remeras con el escudo gimnasista y las Islas Malvinas, ex combatientes de Malvinas fueron aplaudidos y ovacionados por el hincha albiazul, en una muestra de afecto y respeto, mientras recorrían el campo de juego de 60 y 118, con una bandera de la Filial de ex soldados combatientes en Malvinas.
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