Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |EN EL ÁREA URBANA COMPACTA CONTINUARÁ la empresa ESUR

La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia

A partir de hoy, las delegaciones coordinarán el servicio en ocho localidades, con una frecuencia diaria

La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

6 de Abril de 2026 | 03:05
Edición impresa

A partir de hoy el sistema de recolección de residuos de ocho localidades de la periferia comenzará a ser operado por la Municipalidad, mientras que la empresa Esur conitunará abocándose sólo a los barrios del área urbana compacta. De este modo, el servicio en Olmos, Romero, Abasto, Arturo Seguí, El Peligro, Etcheverry, Sicardi y Arana quedará en manos de las delegaciones con una frecuencia diaria.

Así pudo saberlo EL DIA de fuentes del Ejecutivo municipal, que confirmaron la readecuación del contrato con la empresa prestataria, que se redujo, indicaron, en un 12,5 por ciento. De este modo, con el nuevo acuerdo, las localidades pegadas al casco -lo que se denomina área urbana compacta- continuarán recibiendo el servicio de Esur, aunque más intensificado, ya que algunas zonas que tenían recolección sólo algunos días de semana, comenzarán a recibirlo de forma diaria.

También -afirmaron- será diaria la recolección de residuos en las localidades del área periférica del partido, aunque en lugar de ser operada por la empresa, será de gestión municipal. Según explicaron ayer a este diario, intervendran las delegaciones municipales y algunas cooperativas, con una dotación de 14 camiones, 13 de ellos denominados “cola de pato”, es decir, con la parte trasera abierta para el uso exclusivo de recolección.

Las localidades comprendidas en este cambio son las denominadas “periféricas”, es decir, más alejadas del casco y el centro urbano del partido: Etchverry, El Peligro, Arturo Seguí, Abasto, Romero, Olmos, Sicardi y Arana. Desde la Comuna anunciaron que, por las características de estos barrios, los vecinos de estas zonas deberán sacar la basura domiciliaria en una franja horaria de 7 a 9 de la mañana, al menos, en esta etapa inicial de la transición. Funcionarios del área indicaron que la semana pasada se realizó una prueba piloto que funcionó “bastante bien”.

READECUACIÓN DEL CONTRATO

Según explicaron desde el Municipio, la medida persigue la optimización del servicio de recolección de residuos en el partido, el que hasta ahora fue exclusivamente operado por la empresa concecionaria Esur. En ese sentido, indicaron que el contrato que rige desde 2018 y hasta el año próximo fue “reducido en un 12,5 por ciento”, en función de este cambio de autogestión en la zonas mencionadas.

Ante la consulta de EL DIA, indicaron que el contrato demanda, aproximadamente, “unos 6.500 millones de pesos mensuales” y que, con esta iniciativa, “se reducirá en alguna medida, con la idea de mejorar y optimizar su eficiencia en todo el partido”.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobernador, de tarde de descanso en Punta Lara

LE PUEDE INTERESAR

Presentan denuncia penal por los créditos del Banco Nación

El servicio estará gestionado por la Comuna en las localidades más alejadas al casco

La concesión del sistema de residuos fue impulsada por el Departamento Ejecutivo durante la primera gestión del exintendente, Julio Garro, y votada por el Concejo Deliberante. El servicio representa el mayor gasto del erario municipal, debido, entre otras cuestiones, a las características geográficas de la Ciudad, cuya urbanización creció en los últimos 15 años de forma desordenada, ampliando la demanda de infraestructura y servicios urbanos hacia los bordes del partido, de manera horizontal.

Mientras Esur se ocupa de la operatividad del servicio, que en las zonas más densas y en las comerciales derivó hacia la contenerización, la Comuna es la encargada de la fiscalización de la prestación, así como de la aplicación de multas ante incumplimientos.

Con esta modificación del contrato, la tercerización de la recolección de residuos en las ocho localidades mencionadas finalizará y será de gestión municipal, cuyas delegaciones tendrán a cargo, también, cooperativas contratadas para su ejecución. Se trata de un sistema híbrido que hoy comenzará a implementarse.

Motivo de debate será el año próximo, cuando venza el contrato vigente, si el sistema tendrá una rediagramación en las áreas de prestaciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos

Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja

Zaniratto no habló y su continuidad está en duda

Trump agita la guerra: redobla sus amenazas a Irán

La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento

Una aliado de Milei va por más en Europa
Últimas noticias de Política y Economía

Los viajes de Adorni: el fiscal pedirá más medidas

Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión

El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata

La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
Espectáculos
Termina “The Boys”: la distopía llegó primero
El regreso de una diva: nueve millones de razones para creer en Celine Dion
La diva francesa Isabelle Adjani, cada vez más cerca de ir presa por fraude
El Festival La Plata baila tango culminó con una milonga en el Pasaje
Los chicos crecen: Hailee Steinfeld, ex chica Disney, se convierte en mamá
Información General
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Turismo en Semana Santa: creció el movimiento pero bajó el consumo
Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Ruta 2 colapsó por una protesta de vecinos
El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
Deportes
El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja
El ciclo tambalea porque el equipo no da seguridad
Con la derrota, hubo silbidos a los jugadores
Martínez: “Esta victoria suma muchísimo”
Zaniratto no habló y su continuidad está en duda
Policiales
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Se cumple una semana de la masacre en una escuela
Un comerciante víctima de una estafa millonaria
Demoraron a un menor por una tentativa de robo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla