La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia

A partir de hoy el sistema de recolección de residuos de ocho localidades de la periferia comenzará a ser operado por la Municipalidad, mientras que la empresa Esur conitunará abocándose sólo a los barrios del área urbana compacta. De este modo, el servicio en Olmos, Romero, Abasto, Arturo Seguí, El Peligro, Etcheverry, Sicardi y Arana quedará en manos de las delegaciones con una frecuencia diaria.

Así pudo saberlo EL DIA de fuentes del Ejecutivo municipal, que confirmaron la readecuación del contrato con la empresa prestataria, que se redujo, indicaron, en un 12,5 por ciento. De este modo, con el nuevo acuerdo, las localidades pegadas al casco -lo que se denomina área urbana compacta- continuarán recibiendo el servicio de Esur, aunque más intensificado, ya que algunas zonas que tenían recolección sólo algunos días de semana, comenzarán a recibirlo de forma diaria.

También -afirmaron- será diaria la recolección de residuos en las localidades del área periférica del partido, aunque en lugar de ser operada por la empresa, será de gestión municipal. Según explicaron ayer a este diario, intervendran las delegaciones municipales y algunas cooperativas, con una dotación de 14 camiones, 13 de ellos denominados “cola de pato”, es decir, con la parte trasera abierta para el uso exclusivo de recolección.

Las localidades comprendidas en este cambio son las denominadas “periféricas”, es decir, más alejadas del casco y el centro urbano del partido: Etchverry, El Peligro, Arturo Seguí, Abasto, Romero, Olmos, Sicardi y Arana. Desde la Comuna anunciaron que, por las características de estos barrios, los vecinos de estas zonas deberán sacar la basura domiciliaria en una franja horaria de 7 a 9 de la mañana, al menos, en esta etapa inicial de la transición. Funcionarios del área indicaron que la semana pasada se realizó una prueba piloto que funcionó “bastante bien”.

READECUACIÓN DEL CONTRATO

Según explicaron desde el Municipio, la medida persigue la optimización del servicio de recolección de residuos en el partido, el que hasta ahora fue exclusivamente operado por la empresa concecionaria Esur. En ese sentido, indicaron que el contrato que rige desde 2018 y hasta el año próximo fue “reducido en un 12,5 por ciento”, en función de este cambio de autogestión en la zonas mencionadas.

Ante la consulta de EL DIA, indicaron que el contrato demanda, aproximadamente, “unos 6.500 millones de pesos mensuales” y que, con esta iniciativa, “se reducirá en alguna medida, con la idea de mejorar y optimizar su eficiencia en todo el partido”.

El servicio estará gestionado por la Comuna en las localidades más alejadas al casco

La concesión del sistema de residuos fue impulsada por el Departamento Ejecutivo durante la primera gestión del exintendente, Julio Garro, y votada por el Concejo Deliberante. El servicio representa el mayor gasto del erario municipal, debido, entre otras cuestiones, a las características geográficas de la Ciudad, cuya urbanización creció en los últimos 15 años de forma desordenada, ampliando la demanda de infraestructura y servicios urbanos hacia los bordes del partido, de manera horizontal.

Mientras Esur se ocupa de la operatividad del servicio, que en las zonas más densas y en las comerciales derivó hacia la contenerización, la Comuna es la encargada de la fiscalización de la prestación, así como de la aplicación de multas ante incumplimientos.

Con esta modificación del contrato, la tercerización de la recolección de residuos en las ocho localidades mencionadas finalizará y será de gestión municipal, cuyas delegaciones tendrán a cargo, también, cooperativas contratadas para su ejecución. Se trata de un sistema híbrido que hoy comenzará a implementarse.

Motivo de debate será el año próximo, cuando venza el contrato vigente, si el sistema tendrá una rediagramación en las áreas de prestaciones.