Boca empata 0 a 0 ante Universidad Católica en el debut en la Copa Libertadores

7 de Abril de 2026 | 21:31

Para el debut, Ubeda decidió el retorno de los titulares que se habían perdido el partido ante Talleres en Córdoba. En el plano defensivo, vuelven Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en lugar de Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. Además, Leandro Paredes regresa al medio en lugar de Tomás Belmonte y Santiago Ascacíbar toma el lugar de Ander Herrera.

Formaciones Boca vs. Universidad Católica por Copa Libertadores

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Clemente Montes, Cristian Cuevas, Jhojan Valencia, Juan Díaz; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Hora: 21.30.

TV: Telefé, Fox Sports y Disney+.

Estadio: Claro Arena.

Árbitro: Gustavo Tejera.