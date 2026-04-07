Doble acción de Copa Argentina en Córdoba y Sarandí

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Esta tarde se ponen en juego dos cruces más de la primera ronda de la Copa Argentina, Estudiantes de Río Cuarto se mide ante San Martín de Tucumán. En tanto que Vélez hará lo propio frente a Deportivo Armenio.
Desde las 16 en el Estadio Julio César Villagra, cancha de Belgrano, el León del Imperio se medirá ante el Ciruja por los 32avos de final del certamen más federal, y buscará hacer valer su especie de localía.
El conjunto de la Docta llega de capa caída debido a su mal andar por el Torneo Apertura, donde acumula cinco partidos sin triunfos, y una sola victoria en el campeonato por 2-0 ante Huracán. Por su parte, el equipo tucumano viene de tres empates consecutivos por 1-1, y se encuentra cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera B Nacional.
Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Tomás Olmos, Nicolás Morro, Tobías Ostchega; Agustín Morales, Francesco Lo Celso, Tobías Leiva, Mauro Valiente; Mauricio Tévez, Javier Ferreira.
San Martín (T): Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Kevin López, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Matías Ignacio García; Lautaro Ovando, Diego Diellos.
Por otro lado, a partir de las 18.30 en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal, Vélez y Deportivo Armenio vovlerán a verse las caras luego de 36 años.
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El Fortín viene de una durísima derrota ante Gimnasia de Mendoza al caer 3-2, cuando iba ganando por 2-0. Del otro lado, el Tricolor logró sonreír de nuevo tras una seguidilla adversa en la Primera B Metro. El 2 a 1 frente a UAI Urquiza supuso el debut de Fernando Ruiz como entrenador y el fin de una racha de seis partidos sin triunfos.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Demián Domínguez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Álex Verón, Matías Arias, Rodrigo Piñeiro; Braian Romero.
Deportivo Armenio: Juan Pablo Domínguez; Nahuel Troxler, Iván Cardozo, Federico Marchesini, Simón Ávalos; Román Ramos, Santino Lagomarsino, Diego Barrionuevo, Luciano Villalva; Gonzalo Figueroa, Lucas Palma.
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