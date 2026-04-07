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Deportes |Ante Estudiantes

DIM recupera a su goleador pero pierde al capitán

DIM recupera a su goleador pero pierde al capitán

federico Fydriszewski

7 de Abril de 2026 | 02:50
Edición impresa

A un día del debut en Copa Libertadores, Independiente Medellín recibió una buena noticia, y otra mala para recibir mañana por la noche a Estudiantes en el Estadio Anastasio Girardot.

En este sentido, el delantero argentino Federico Fydriszewski de último paso en San Lorenzo, se entrenó a la par de sus compañeros tras recuperarse una lesión, y de no mediar inconvenientes será de la partida ante el Pincha. “Viene haciendo bien un buen trabajo junto a sus compañeros, y de seguir así, estará concentrado”, declaró Alejandro Restrepo en conferencia de prensa.

Cabe recordar, que el Polaco no juega desde el 19 de marzo, en la victoria 2-0 del DIM ante Junior de Barranquilla, cuando el delantero se cayó en una jugada y sufrió una lesión en su codo izquierdo. De esta manera, el Rojo Paisa a uno de sus goleadores en la temporada con dos goles y tres asistencias.

Sin embargo, una de las malas noticias es la no inclusión de Didier Moreno, capitán de Independiente, y uno de los más experimentados del plantel, con más de un paso en el Club. Desde medios deportivos de Colombia sostienen que “Moreno no es solo un volante defensivo más; su capacidad para recuperar el balón y distribuirlo con precisión le ha dado equilibrio al equipo”.

Siguiendo esta línea, el mediocampista no podrá formar parte del encuentro de mañana, por una lesión. En la misma rueda de prensa, el DT confirmó: “Didier tuvo un esguince grado uno en su rodilla, no va a estar en el partido”. Pese a las intensiones del futbolista por tener un lugar, el entrenador decidió preservarlo. Además, está en duda su presencia para el clásico contra Atlético Nacional –el próximo sábado– y la visita a Brasil ante Flamengo.

De esta manera, el DIM realizará hoy su última práctica, en la cual, el entrenador definirá el equipo. El mismo podría contar con la presencia de Frank Fabra y Baldomero Perlaza, dos jugadores con pasado en el fútbol argentino.

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