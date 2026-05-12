La historia del Museo de La Plata, contada en un libro para niños y adolescentes

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Los orígenes del Museo de La Plata, que nació en 1884, dos años después de la fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires; las aventuras patagónicas de su fundador, el perito Francisco Pascasio Moreno; y la riqueza invaluable que albergan sus salas. Esos tres enfoques, hilados por la figura de Moreno, configuran cada capítulo de “Cuentos con historia. La trama secreta: un museo de lo más Pancho”, un libro dirigido al público infantil y adolescente que cuenta entre sus autores a dos profesionales del CONICET La Plata y que fue editado por la Asociación Paleontológica Argentina (APA).
La obra será presentada el lunes 18 de mayo a las 15 en el auditorio del Museo, ubicado en el Paseo del Bosque de nuestra ciudad, acompañada de una muestra de acuarelas que ilustran cada cuento, que se expondrá en la sala Víctor de Pol. Esta muestra estará abierta al público del 14 al 31 de mayo de miércoles a domingo de 10 a 18 horas.
El libro es obra de la arquitecta Mariela Amor y contó con la colaboración de Francisco Harguindeguy y Luis Giambelluca, becario del CONICET en el Museo y profesional del organismo en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA), respectivamente; Guillermina Couso y Andrea Aciar.
La primera parte, denominada “Las aventuras de Pangolín”, tiene como protagonista a un pequeño Francisco que introduce a los lectores en los orígenes del Museo. La segunda, “Pancho Moreno y sus amigos”, cuenta las aventuras en tierras patagónicas del joven Moreno. Mientras que la última parte, “Las voces del museo”, muestra el legado del Perito Moreno a través de relatos que conducen a un recorrido por las distintas salas, donde los objetos y los personajes cobran vida y conviven con las y los trabajadores que cuidan y preservan su valioso patrimonio.
Según sus autores y autoras, “el libro es una invitación a conocer la apasionante historia del Museo de La Plata. Apela a la curiosidad de pequeños y jóvenes lectores. En las narraciones confluyen datos históricos y ficción que permitirán abrir las puertas del museo y conocer sus maravillas en un imaginario viaje en el tiempo”.
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Desde la comisión directiva de la APA, Josefina Bodnar puntualiza que “el libro nos invita a recorrer los rincones del Museo con un mosaico de relatos e ilustraciones que entrelazan la memoria y la imaginación. Cada cuento es una puerta a universos extraordinarios”. En ese sentido, agregó “el patrimonio cultural y natural se conserva mejor a través de las historias. Este libro es un homenaje a aquellos personajes que con empeño y dedicación han logrado transformar piezas y documentos en verdaderos portales hacia otros tiempos”.
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