La Reserva recibe a Banfield en Estancia Chica

En el marco de la decimotercera fecha del Torneo Proyección Apertura, los juveniles triperos recibirán esta tarde desde las 15.00 al Taladro en la cancha principal de Abasto. Nazareno Galeano será el árbitro principal y el encuentro será transmitido a través de la plataforma lpfplay.com

El equipo tripero, dirigido por Ricardo Kuzemka, buscará volver a la victoria luego del empate en Rosario ante Central que le permitió llegar a 15 unidades que lo coloca en la décima posición del Grupo A, aún lejos de los puestos de clasificación. Banfield, que también empató en su última presentación ante Unión (1-1) tiene solo un punto más que el Lobo.

Los convocados por Kuzemka para el compromiso de estar tarde son los arqueros Máximo Cabrera y Patricio Schroeder; los defensores Jeremías Langa, Lucas Lamella, Matías Gauto, Tiziano Rocco, Benjamín García, Jonathan Rodríguez y Mariano Ojeda; los mediocampistas Joel González, Nehemías González, Tiago Azamé, Nicolás Sánchez, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez y Bautista Panaro; y los delanteros Román Nagavonsky, Lautaro Napolitano, Francisco Ballesteros y Matheo Ostorero.