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Política y Economía

El Gobierno cargó duro contra la Marcha Federal: "Está construida sobre una mentira" y "es un acto opositor"

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El Gobierno cargó duro contra la Marcha Federal: "Está construida sobre una mentira" y "es un acto opositor"
12 de Mayo de 2026 | 09:55

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El subsecretario de Políticas universitarias, Alejandro Alvarez, señaló que “el presupuesto universitario es arbitrario”, y recalcó que el sistema “nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios”.

El funcionario nacional cuestionó que el presupuesto para la educación superior históricamente “se designa por rosca política", y desmintió a las autoridades de la UBA al señalar que "se transfirieron todos los fondos para los hospitales universitarios mes a mes, la UBA reclama otra cosa y no lo dice".

"Lo que pide la UBA es el fondo de refuerzo para los hospitales universitarios de todo el país, un fondo de 80.000 millones, que es para todos los hospitales universitarios, no sólo para la UBA, y ellos quieren tener el 95% de eso”, enfatizó.

Alvarez aseveró que “la universidad está controlada por dos corporaciones, la política, mayoritariamente del radicalismo, y la sindical mayoritariamente del peronismo y ese es el esquema que vamos a ver hoy”, dijo aludiendo a la Marcha Federal que se realizará en todo el país.

“Es un acto opositor totalmente, está todo desvirtuado, no nos gusta que usen a la gente para esconderse detrás, que usen una causa noble donde se esconde la política. Te ponen adelante los guardapolvos blancos para esconderse atrás, eso es lo queremos dejar en blanco sobre negro”, explicó.

Asimismo, salió al cruce de lo publicado hoy sobre un recorte para la educación superior de alrededor de 78.000 millones de pesos, anunciado antes de la marcha. “Quiero aclarar que esos no son fondos de Educación, son del ministerio de Economía del área de Obras Públicas, y estaban destinados a obras en las universidades planificadas desde el Gobierno anterior y que no se continuaron, no son fondos del Presupuesto 2026”. Agregó que esos fondos estaban destinados a “obras que en muchos casos son muy cuestionables”, y se preguntó: “En una universidad, ¿qué querés hacer, un auditorio o aulas? Nosotros priorizamos aulas, y esas obras no estaban justificadas por razones pedagógicas”, subrayó.

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“Entiendo que ellos necesitan agitar la marcha, pero esto es una mentira, no se recortaron presupuestos universitarios”, enfatizó.

El funcionario señaló que la intención del Gobierno es “que haya un mecanismo racional para la asignación de fondos, porque históricamente era arbitrario, con negociación y presión política”. “Queremos que (el presupuesto universitario) sea asignado de acuerdo a indicadores objetivos que estamos construyendo”, dijo y agregó que para eso desde la Subsecretaría están “cruzando la información de cantidad de docentes y cantidad de alumnos” de cada casa de altos estudios.

Aseguró que, en materia de gastos de funcionamiento, las universidades tienen “por primera vez en la historia todos los fondos depositados en tiempo y forma, cuando con (el ex ministro de Economía, Sergio) Massa tenían los fondos cuatro meses tarde con 200% de inflación y nadie se quejaba”.

Para Alvarez, “el sistema universitario nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios que se depositan en tiempo y forma, y es un área que se resiste a cumplir con la más mínima exigencia y la más mínima revisión de gastos”. A modo de ejemplo, indicó que “cada ingeniero nos cuesta 42 millones de pesos, y no puede ser que haya universidades en donde un graduado sale 400 millones o más”.

"Hemos dado un montón de aumentos de salarios desde el año pasado, pero los sindicatos no lo aceptan si no es exactamente lo que ellos piden, porque están acostumbrados a eso", expresó.

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