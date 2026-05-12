El Gobierno cargó duro contra la Marcha Federal: "Está construida sobre una mentira" y "es un acto opositor"

La UNLP dice presente en la cuarta Marcha Federal: los puntos de encuentro en La Plata
La UNLP dice presente en la cuarta Marcha Federal: los puntos de encuentro en La Plata
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
"Qué representa el peronismo" y sostener el "equilibrio fiscal": Tolosa Paz y una fuerte autocrítica interna
Terror en una escuela del centro de La Plata por ladrones que usan inhibidores de cierres centralizados
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Duro cruce entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach: ardió el estudio y revolucionó las redes
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Dolarizar y abandonar el peso, la sugerencia de The Wall Street Journal a Javier Milei
Cuatro gobernadores lanzan planes de ayuda financiera para aliviar deudas de familias
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA: ganate un album y figuritas
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Luego de un tenso divorcio: quien es la vedette que volverá a casarse con un empresario en una boda top
Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Los números de la suerte del martes 12 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A horas de la concentración convocada para esta tarde
Escuchar esta nota
El subsecretario de Políticas universitarias, Alejandro Alvarez, señaló que “el presupuesto universitario es arbitrario”, y recalcó que el sistema “nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios”.
El funcionario nacional cuestionó que el presupuesto para la educación superior históricamente “se designa por rosca política", y desmintió a las autoridades de la UBA al señalar que "se transfirieron todos los fondos para los hospitales universitarios mes a mes, la UBA reclama otra cosa y no lo dice".
"Lo que pide la UBA es el fondo de refuerzo para los hospitales universitarios de todo el país, un fondo de 80.000 millones, que es para todos los hospitales universitarios, no sólo para la UBA, y ellos quieren tener el 95% de eso”, enfatizó.
Alvarez aseveró que “la universidad está controlada por dos corporaciones, la política, mayoritariamente del radicalismo, y la sindical mayoritariamente del peronismo y ese es el esquema que vamos a ver hoy”, dijo aludiendo a la Marcha Federal que se realizará en todo el país.
“Es un acto opositor totalmente, está todo desvirtuado, no nos gusta que usen a la gente para esconderse detrás, que usen una causa noble donde se esconde la política. Te ponen adelante los guardapolvos blancos para esconderse atrás, eso es lo queremos dejar en blanco sobre negro”, explicó.
Asimismo, salió al cruce de lo publicado hoy sobre un recorte para la educación superior de alrededor de 78.000 millones de pesos, anunciado antes de la marcha. “Quiero aclarar que esos no son fondos de Educación, son del ministerio de Economía del área de Obras Públicas, y estaban destinados a obras en las universidades planificadas desde el Gobierno anterior y que no se continuaron, no son fondos del Presupuesto 2026”. Agregó que esos fondos estaban destinados a “obras que en muchos casos son muy cuestionables”, y se preguntó: “En una universidad, ¿qué querés hacer, un auditorio o aulas? Nosotros priorizamos aulas, y esas obras no estaban justificadas por razones pedagógicas”, subrayó.
LE PUEDE INTERESAR
La UNLP dice presente en la cuarta Marcha Federal: los puntos de encuentro en La Plata
“Entiendo que ellos necesitan agitar la marcha, pero esto es una mentira, no se recortaron presupuestos universitarios”, enfatizó.
El funcionario señaló que la intención del Gobierno es “que haya un mecanismo racional para la asignación de fondos, porque históricamente era arbitrario, con negociación y presión política”. “Queremos que (el presupuesto universitario) sea asignado de acuerdo a indicadores objetivos que estamos construyendo”, dijo y agregó que para eso desde la Subsecretaría están “cruzando la información de cantidad de docentes y cantidad de alumnos” de cada casa de altos estudios.
Aseguró que, en materia de gastos de funcionamiento, las universidades tienen “por primera vez en la historia todos los fondos depositados en tiempo y forma, cuando con (el ex ministro de Economía, Sergio) Massa tenían los fondos cuatro meses tarde con 200% de inflación y nadie se quejaba”.
Para Alvarez, “el sistema universitario nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios que se depositan en tiempo y forma, y es un área que se resiste a cumplir con la más mínima exigencia y la más mínima revisión de gastos”. A modo de ejemplo, indicó que “cada ingeniero nos cuesta 42 millones de pesos, y no puede ser que haya universidades en donde un graduado sale 400 millones o más”.
"Hemos dado un montón de aumentos de salarios desde el año pasado, pero los sindicatos no lo aceptan si no es exactamente lo que ellos piden, porque están acostumbrados a eso", expresó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí