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La actividad aerocomercial logra niveles históricos

La actividad aerocomercial logra niveles históricos

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13 de Mayo de 2026 | 02:03
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La actividad aerocomercial argentina registró en el primer cuatrimestre de 2026 los niveles más altos de pasajeros y movimientos aéreos de su historia para ese período, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El crecimiento fue impulsado por la expansión de la oferta, la incorporación de nuevas rutas y operadores y una mayor integración del país a la red aerocomercial regional y global.

Entre enero y abril, los aeropuertos del país acumularon 17.897.992 pasajeros, un 5 por ciento más que el récord anterior, correspondiente al mismo período de 2025, cuando habían transitado 17.036.373 personas. Sólo en abril se movilizaron 3.906.057 pasajeros, un 1 por ciento más que en igual mes del año pasado.

Los movimientos aéreos —despegues y aterrizajes— también marcaron un techo histórico: 138.369 operaciones en el cuatrimestre, un 2 por ciento por encima de las 135.361 registradas en el mismo lapso de 2025. En abril, el total mensual fue de 30.980 operaciones.

El mercado doméstico sostuvo el grueso del tráfico: sólo en abril, los vuelos de cabotaje movilizaron 2.581.166 pasajeros. El segmento internacional, en tanto, anotó en ese mes su mejor marca desde 2018, con 1.324.891 pasajeros y un alza del 3 por ciento interanual.

Uno de los datos más significativos del período fue la profundización de la federalización del tráfico aéreo hacia el exterior. En abril, 196.745 personas viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior sin escala en Buenos Aires, un 35 por ciento más que en 2025, un 81 por ciento más que en 2024 y más del doble que en 2023.

NUEVAS RUTAS, MÁS OFERTA

Desde la ANAC señalaron que el fenómeno responde a la combinación de nuevas rutas, mayor oferta de vuelos directos y un cambio en los patrones de demanda.

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En materia de nuevas rutas, Flybondi comenzó a operar la conexión Córdoba–Jujuy y Aerolíneas Argentinas retomó Salta–Rosario en el mercado doméstico.

A nivel internacional se sumaron conexiones de Wingo, Sky Airline y LATAM Brasil, mientras que Emirates Airlines inició operaciones de carga exclusiva. El hito del período fue el anuncio de EL AL Israel Airlines de inaugurar vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires a partir de noviembre de 2026, la primera conexión aérea directa entre la Argentina e Israel.

Las cifras consolidan una tendencia de crecimiento que, de sostenerse, podría marcar un nuevo piso estructural para la actividad aerocomercial en el país.

 

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