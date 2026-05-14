Rechaza las objeciones por ser la esposa de un juez

El Senado realizó una nueva Audiencia Pública donde expusieron 15 candidatos a cargos en el Poder Judicial, en la cual la letrada Ana Cristina Juan rechazó una impugnación a su postulación por ser la esposa del juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, y señaló que la objeción no está vinculado a su “idoneidad” sino a su vida privada.

El juez federal tiene a su cargo la causa de la presunta megaestafa $Libra donde se investiga al presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, y por eso surgieron las versiones de que esa postulación sería una señal para Martínez de Giorgi.

La Comisión de Acuerdos del Senado realizó la cuarta audiencia, con lo cual ya expusieron 62 candidatos a ocupar vacantes en la Justicia, pero aún ninguno tiene dictamen de mayoría porque los bloques dialoguistas quieren que primero ingresen todos los pliegos de juzgados del Interior del país.

Hoy en la sesión ordinaria se dará ingreso a unos 70 pliegos de los cuales muchos corresponden a juzgados del interior del país.

Uno de los pliegos que generó mayor expectativa fue de la abogada Ana Cristina Juan, propuesta a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, quien recibió una impugnación del abogado llamado Ramón Encina, quien objeto su candidatura por ser la esposa de Martínez de Giorgi. “La impugnación no se hace por un cuestionamiento relativo a mi idoneidad ni tampoco a mi moral, ética o trayectoria sino que la observación es por mi vida privada. Por mi vínculo conyugal con otro magistrado, que casualmente está a cargo del juzgado donde se investiga la causa $Libra”, se defendió.

DURÁN Y MÁS POSTULANTES EN LA PLATA

Otro de los postulados de la familia judicial fue Laureano Duran, hijo del excamarista Alberto Durán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata, quien es hijo del excamarista Alberto Durán.

“En caso de contar con el acuerdo del Senado y de poder acceder a la magistratura, voy a liderar un equipo que tenga como ejes los paradigmas en materia de gestión: la eficacia, la eficiencia, la capacitación permanente y el trabajo en equipo”, expuso el postulante.

En la Audiencia también habló Emilio Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y a Claudio Silvestri, Carlos Cuesta y María Michelli, en diferentes salas de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de la Plata,

NUEVA AUDIENCIA

El Senado realizará este jueves a las 11 una nueva Audiencia Pública donde rendirán examen Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, como juez como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe.

Emilio Rosatti no había terminado bien en el orden de mérito dado -le fue muy bien en el examen escrito, pero tuvo un menor porcentaje en el análisis de los antecedentes y quedó cuarto en el orden de merito.

Una subcomisión del Consejo evaluó los exámenes y ubicó a Rosatti en la terna en tercer lugar, que luego de la entrevista personal pasó al primero. La terna fue aprobada en una reunión plenaria del 29 de mayo de 2024 por unanimidad con la presencia de 19 consejeros, en una audiencia que no contó con la presencia de Horacio Rosatti.