Gobernadores aliados evitarían el pedido de interpelación a Adorni

La oposición dura intentará hoy abrir una sesión especial para activar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pero los aliados del gobierno de Javier Milei en el Congreso evitarían romper los puentes con la Casa Rosada. Eso es lo que se percibía hasta anoche: nadie los verá hoy a las 11 en el recinto de Diputados y su ausencia servirá para desarticular el debate por falta de quórum.

El auxilio a Adorni tendrá como protagonistas al PRO, la UCR, el MID y los gobernadores que mantienen una relación de cooperación con el oficialismo libertario: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Más que una defensa cerrada del jefe de Gabinete, lo que predomina es la decisión de preservar el vínculo político con Milei -que siempre tiene una pata económica- y evitar una escalada de tensión con la Casa Rosada.

A PESAR DE LOS RECORTES

La ayuda de los gobernadores llega, incluso, después de un nuevo recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno que afectó de manera directa a las provincias. Es la Decisión Administrativa 20/2026, a través de la cual el Poder Ejecutivo aplicó una poda cercana a los 2,5 billones de pesos que incluyó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, recortes en infraestructura escolar y educativa, reducciones en programas educativos y una fuerte baja en las transferencias para el Plan Nacional de Alfabetización, ejecutado en gran parte por las provincias.

También se suspendieron fondos para obras en universidades nacionales del interior, lo que generó más conflicto con el mundo universitario que el martes se expresó en la Plaza de Mayo.

El Gobierno también concretó una reducción del alcance del subsidio automático al gas que afectará a casi todas las provincias para transformar el esquema vigente en un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares en la llamada “zona ampliada” y mantener el beneficio automático únicamente en regiones de frío extremo, como la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Con todo, los mandatarios provinciales evitarán acompañar una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete.

Así, los bloques más críticos quedarán lejos de los 129 diputados -la mitad más uno de la Cámara- que se necesitan para iniciar la sesión. El oficialismo evitará, además, una situación incómoda para muchos de sus propios legisladores: tener que salir a defender públicamente a Adorni, incinerado por la causa judicial que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Los números son volátiles pero hoy podría haber alrededor de 115 diputados sentados en sus bancas; 14 menos de los necesarios para abrir el recinto, según sondeos informales que circulaban ayer. Además de los 95 libertarios, se ausentarían los 22 integrantes del interbloque Fuerzas del Cambio (que reúne a PRO, sectores de la UCR, el MID y los solitarios Karina Banfi, de Buenos Aires, y José Garrido, de Santa Cruz); los nueve de Innovación Federal; los catamarqueños alineados con Jalil; los tucumanos que responden a Jaldo y los sanjuaninos cercanos a Orrego.

TENSIONES

Provincias Unidas quedaría partido. La convocatoria fue impulsada por el ala más crítica del espacio, pero no la firmaron la presidenta del bloque, Gisela Scaglia -referenciada en Pullaro- ni los diputados cordobeses que responden a Llaryora. También podría ausentarse un legislador alineado con el chubutense Torres y los dos jujeños cercanos al gobernador Carlos Sadir.

La discusión también abrió tensiones dentro de PRO. El domingo, el partido presidido por Mauricio Macri difundió un “manifiesto” en redes en el que cuestionó al Gobierno por pedir “sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Sin embargo, el bloque de diputados, que conduce Cristian Ritondo, se desmarcó del texto y confirmó que no dará quórum. Muchos consideran que avanzar contra Adorni pondría en riesgo la estrategia de acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), especialmente en como la provincia de Buenos Aires.

En el peronismo también hay reparos. Unión por la Patria (UP) dará quórum pero algunos referentes consideran desacertado avanzar sin tener garantizados los números para no exponerse a una derrota política. Y, en verdad, el PJ prefiere no entrar en un debate centrado en la lucha contra la corrupción.

Referirían que se centre en la pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” de Adorni para ejercer el cargo.

En verdad, la oposición sabe que ninguno de los cuatro proyectos incluidos en el temario tiene chances reales de avanzar. Ninguno cuenta con dictamen de comisión, por lo que se necesitarían mayorías especiales para tratarlos “sobre tablas”. Un escenario imposible para los bloques críticos. El objetivo político era otro: emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -controladas por el oficialismo- para obligarlas a debatir los expedientes. Sin quórum, tampoco podrán hacerlo.