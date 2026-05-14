Karina Milei avanza en su embestida contra Caputo

En la feroz disputa interna que libra con Santiago Caputo, Karina Milei ganó una nueva batalla. Logró imponer a Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral encargada del control y seguimiento de los servicios de Inteligencia.

La ecuación es simple. Pareja es el hombre confianza de la hermana del Presidente; de hecho, lo ungió como titular de La Libertad Avanza en la Provincia. Caputo controla el funcionamiento de la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, que es quien tiene la llave de la caja del organismo. Es decir, Karina Milei auditará desde el Congreso el funcionamiento de una de las áreas más sensibles del Gobierno.

La definición de la presidencia de esa comisión vino rodeada de fuertes tironeos con el PRO, que reclamaba el lugar. Pese a los intentos del partido amarillo, Karina Milei no se movió un milímetro de su decisión de imponer a Pareja. Finalmente lo logró y tendrá ahora un resorte clave para auditar los manejos de un área controlada por su archienemigo en el gabinete nacional.

Incluso en ámbitos parlamentarios se decía que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había anticipado al titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que se quedaría con el cargo. Esa promesa se esfumó apenas intervino la secretaria General de la Presidencia en favor de Pareja.

Algún resabio de esa puja, quedó. Ritondo no asistió a la reunión en la que se conformó la bicameral y el oficialismo consiguió mayoría para ungir a Pareja con apoyo de sus aliados del PRO, la UCR y bancadas federales.

Pareja le agradeció a Javier y Karina Milei por haberlo “honrado con este nuevo desafío”. Y añadió en su cuenta de X: “Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados”.

Así, la disputa entre Karina Milei y Caputo ascendió otro escalón. La hermana del Presidente ya había desalojado al caputismo del ministerio de Justicia. Cuando se dispuso la salida de Mariano Cúnero Libarona, la funcionaria impulsó la designación de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al cargo de la mano de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre que también reporta a Karina.

Con estos movimientos, terminó siendo desplazado Sebastián Amerio, el viceministro que respondía al asesor presidencial.

Si bien Karina Milei impuso a Pareja en la bicameral de Inteligencia, de todas formas terminará dependiendo del PRO para hacerla funcionar. Además de Ritondo y Martín Goerling Lara (que quedó como vicepresidente), el partido amarillo cuenta con la senadora Edith Terenzi, cercana al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En tanto, la UCR ubicó como vocal al senador Maximiliano Abad y el peronismo díscolo será representado por la jujeña Carolina Moisés.

Finalmente, los diputados de Unión por la Patria serán representados por Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez. Por el Senado, el peronismo dejó sus dos vacantes, molesto por el reparto de lugares.