Actividades: newcom, taekwondo, plástica y pintura

CONTACTOS

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Newcom en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en calle 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1, ofrece newcom los martes y jueves a las 15, con una cuota mensual de $30.000.

Apoyo escolar en Universal

En el Club Universal (25 entre 57 y 58) hay apoyo escolar para nivel primario. Las clases son para socios y se dictan los martes y jueves de 18 a 21. Informes: 221 624-9199.

Gimnasia Artística en Villa Elisa

El Club Curuzú Cuatiá (Camino Belgrano entre 411 y 413) ofrece gimnasia artística los lunes en tres turnos: de 17.30 a 18.25, de 18.30 a 19.25 y de 18.30 a 19.55. La actividad tiene un costo de $50.000 mensuales por dos clases semanales de una hora, o $60.000 por dos clases de una hora y media, más una cuota social obligatoria de $5.000.

Taekwondo en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) ofrece clases de taekwondo, martes y jueves: infantiles de 18.30 a 19.30 y juveniles y adultos de 19.30 a 20.30. Valor: $19.700, con tarifa diferencial para alumnos del colegio ($13.000).

Plástica y literatura

La Peña de las Bellas Artes ofrece a la comunidad talleres de pintura, pastel, dibujo, acuarela, literatura. Arancel: socios $ 25000.- no socios $ 30000.- Calle 49 n. 879 e/12 y 13. Contacto: 221 541 9125 (solamente de 14.30 a 17.30).