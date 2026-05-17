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Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí lanzaron una maratón solidaria para recaudar fondos para el cuartel

Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí lanzaron una maratón solidaria para recaudar fondos para el cuartel
17 de Mayo de 2026 | 10:51

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Los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí organizarán el próximo 24 de mayo la primera edición de la carrera solidaria “Seguí Corriendo”, un evento deportivo y recreativo que tendrá como objetivo recaudar fondos para colaborar con el funcionamiento del cuartel.

La actividad se llevará adelante desde las 9 de la mañana en el destacamento ubicado en 416 y 147, en la localidad de Arturo Seguí, y contará con distintas modalidades pensadas para todas las edades y niveles de entrenamiento.

Según anunciaron los organizadores a EL DÍA, habrá una prueba competitiva de 8 kilómetros, otra participativa de 3K y una carrera infantil de 1 kilómetro destinada a los más chicos. La jornada busca combinar deporte, solidaridad y encuentro comunitario.

Bajo el lema “Corré por quienes siempre corren por nosotros”, desde el cuartel destacaron que lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo diario de los bomberos voluntarios, quienes cumplen tareas fundamentales en emergencias, incendios y asistencia a vecinos de toda la región.

La inscripción incluirá una remera oficial del evento, medalla finisher y kit para cada participante. La organización estará a cargo de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí junto a la firma Sincronía Deportiva Eventos.

Desde la institución invitaron a vecinos y corredores de toda la Región a sumarse a la propuesta solidaria, que además contará con un importante acompañamiento de la comunidad local.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del código QR difundido en el flyer oficial del evento o mediante los canales habilitados por la organización.

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