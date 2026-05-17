Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí lanzaron una maratón solidaria para recaudar fondos para el cuartel

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Los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí organizarán el próximo 24 de mayo la primera edición de la carrera solidaria “Seguí Corriendo”, un evento deportivo y recreativo que tendrá como objetivo recaudar fondos para colaborar con el funcionamiento del cuartel.
La actividad se llevará adelante desde las 9 de la mañana en el destacamento ubicado en 416 y 147, en la localidad de Arturo Seguí, y contará con distintas modalidades pensadas para todas las edades y niveles de entrenamiento.
Según anunciaron los organizadores a EL DÍA, habrá una prueba competitiva de 8 kilómetros, otra participativa de 3K y una carrera infantil de 1 kilómetro destinada a los más chicos. La jornada busca combinar deporte, solidaridad y encuentro comunitario.
Bajo el lema “Corré por quienes siempre corren por nosotros”, desde el cuartel destacaron que lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo diario de los bomberos voluntarios, quienes cumplen tareas fundamentales en emergencias, incendios y asistencia a vecinos de toda la región.
La inscripción incluirá una remera oficial del evento, medalla finisher y kit para cada participante. La organización estará a cargo de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí junto a la firma Sincronía Deportiva Eventos.
Desde la institución invitaron a vecinos y corredores de toda la Región a sumarse a la propuesta solidaria, que además contará con un importante acompañamiento de la comunidad local.
Las personas interesadas podrán inscribirse a través del código QR difundido en el flyer oficial del evento o mediante los canales habilitados por la organización.
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