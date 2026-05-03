Combustibles, gas, transporte, colegios: nueva ola de aumentos

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Con la llegada de mayo, una nueva batería de aumentos impactará de lleno en el bolsillo de los platenses, en un contexto marcado por la suba sostenida de los costos de servicios y transporte. Combustibles, gas, colectivos y educación privada registran incrementos que vuelven a presionar sobre la economía diaria.
En el caso de los combustibles, el Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de impuestos que se trasladará a los surtidores durante mayo. La medida implica subas en los tributos sobre las naftas y el gasoil, lo que se reflejará en un nuevo ajuste en los precios finales.
Así, la nafta suma $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el de dióxido de carbono. En tanto, el gasoil aumenta $9,269, $5,019 en el tratamiento diferencial y $1,056 en el tributo al dióxido de carbono.
A su vez, el servicio de gas también tendrá un incremento. Para los usuarios de la provincia de Buenos Aires, abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana, la suba promedio rondará el 4,3 por ciento, con aumentos tanto en el cargo fijo como en el variable. Para la categoría R1 el cargo fijo aumenta de $3.889,24 a $4.057,95 y el cargo variable un 10% por ciento (de $245,55 a $270,22). Mientras que en la R4 pasará de $26.332 a $27.474.
En paralelo, el transporte público vuelve a encarecerse. En medio de la crisis, en La Plata, Berisso y Ensenada, el boleto de colectivo aumentaría un 11 por ciento.
Por último, la educación privada también ajustará sus valores. Los colegios con aporte estatal en la Provincia aplicarán desde mayo un incremento del 3,5 por ciento en sus cuotas, autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación.
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