La Plata se consolida como destino internacional: estudiantes de la Universidad de Pennsylvania visitaron la Ciudad

La delegación de la reconocida Wharton School recorrió los principales atractivos urbanos y culturales en el marco del creciente posicionamiento de la ciudad como polo turístico.

Una delegación de la Universidad de Pennsylvania integrada por estudiantes de la reconocida Wharton School —una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Estados Unidos— visitó el último domingo la ciudad de La Plata en el marco de una recorrida académica y cultural.

Durante la jornada, el grupo realizó un circuito turístico por algunos de los principales puntos de interés del casco urbano. El itinerario incluyó paradas en Plaza Italia y Plaza San Martín, así como visitas a edificios emblemáticos como el Pasaje Dardo Rocha, la Legislatura bonaerense y la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Convocados por el nieto del Ciudadano Ilustre Héctor Delmar, la comitiva también se dirigió a Plaza Moreno, donde recorrió el Palacio Municipal de La Plata y la Catedral de la Inmaculada Concepción, dos de los íconos arquitectónicos de la capital bonaerense.

La visita continuó por el Paseo del Bosque, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y el Estadio Juan Carmelo Zerillo, donde los jóvenes presenciaron el partido en el que Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso ante Argentinos Juniors, y finalizó con una cena y recepción en un rooftop.

Cabe mencionar que la actividad se dio en un contexto de creciente posicionamiento de La Plata como destino turístico y sede de actividades internacionales: en los últimos meses, la ciudad viene atravesando un proceso de transformación gracias a la recuperación del espacio público y la puesta en valor de bienes históricos y patrimoniales.

En ese marco, la capital bonaerense volvió a ser elegida para recibir delegaciones extranjeras, así como para la realización de eventos de gran envergadura, producciones audiovisuales y propuestas culturales que refuerzan su perfil como polo de atracción en la región.