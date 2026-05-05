Vélez sin hazaña y Boca quedó segundo

En el estadio José Amalfitani, finalmente no ocurrió el milagro y Vélez empató 1-1 ante Newell’s quedando en tercer lugar de la zona A, lo que lo convierte en el rival del Lobo. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, debían ganar por siete goles o mas para relegar a Boca al tercer lugar, algo que finalmente no ocurrió.

El Fortín se puso en ventaja a los 56’ con gol de Florián Monzón, pero cuatro minutos más tarde apareció Ignacio Ramírez para darle la igualdad a la Lepra y estirar a seis los partidos sin derrotas para los dirigidos por Frank Dario Kudelka.

La formación inicial del conjunto de Liniers fue: Alvaro Montero; Simón Escobar, Aarón Quirós, Mammana, Joaquin García; Rodrigo Aliendro , Claudio Baeza; Manuel Lanzini, Diego Valdes, Dilan Godoy; Florián Monzón.

Por su parte, los rosarinos alinearon a: Josué Reinatti; Jerónimo Russo, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Armando Méndez; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Nuñez, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matías Cóccaro.