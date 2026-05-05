Defensa perdió y no pudo entrar a los Playoffs

El conjunto de Florencio Varela estaba ante una gran chance de arrebatarle a Unión el último boleto para los octavos de final del Torneo Apertura, pero cayó 2-1 en Mendoza ante Gimnasia y se quedó sin chances de pasar a la siguiente fase del campeonato.

Los dirigidos por Mariano Soso comenzaron la tarde de la mejor manera, con un gol a los 12’ de Ayrton Portillo que en ese momento lo metía en la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, a los 30’ de pelota parada apareció Ezequiel Muñoz para estampar el 1-1 en el estadio Victor Antonio Legrotaglie.

Luego, en el complemento, pese a intentar por todas las vías y preso del nerviosismo, el Halcón no pudo lograr la ventaja y para colmo de males, a los 73’ diría presente Luciano Cingolani para poner la ventaja para el Lobo mendocino y terminar de sepultar las esperanzas de la escuadra de Varela, que dejó pasar una muy buena chance de avanzar en el campeonato, pero que fue derrotado por un equipo con un muy flojo presente y que peleara por no descender.