La agenda de espectáculos en La Plata para el fin de semana

8 de Mayo de 2026 | 03:06 Edición impresa

■ Hoy

Ópera

La Traviata.- A las 19.30 en el Auditorio del Pasaje, 50 entre 6 y 7, con solistas, coro y orquesta. A cargo de Lírica en Diagonal.

Música

Zoe Gotusso.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Que haremos con Smith.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, historia del rock nacional.

La Fernández Fierro.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5, junto con Bordonasnocromo.

Mona Navarro.- A las 21 en 13C N°455, City Bell.

Ennio Morricone: homenaje sinfónico.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, a cargo de la Orquesta Aeropuertos Argentina.

Guitar Bar.- A las 21 en La Hormiguera, 8 entre 61 y 62, un entorno íntimo donde podés compartir tu arte.

Jolgorio.- A las 23.50 en el Teatro Favaloro, 67 y 117.

TanGodoy.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, con Sonia Godoy en voz; Ricardo Zapiola en piano; Emiliano Martín en bandoneón; Emmanuel Rodríguez y Aldana Jiménez en baile.

Led Zeppelin x Physical Graffiti.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Chic@s de oro IX.- A las 20 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.

Daniel Maza Trío.- A las 20 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell.

Cine

Risa y la cabina del viento.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Cabral.

Invencibles.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Entrada gratis.

Plata o mierda.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Marcos Joubert y Toia Bonino.

Torrente pasional (Niagara).- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Henry Hathaway.

Teatro

Ciclo de Cultura Cirquera: “En tránsito”.- A las 21 en 17 entre 91 y 93. La Compañía traslación presenta un espectáculo que combina acrobacia grupal, verticales, las torres humanas, música en vivo y aparatos aéreos. Acceso: entrar por Av. 13 y 93 (verás el cartel).

En la orilla.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia de Nora Oneto y Graciela Sandoval, y dirección de Carlos Aprea.

Trío Magnolia.- A las 21.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Dirección y dramaturgia: Agusta Bermudez, Eugenia Molinuevo y Soledad Morales.

Narices negras (historias de Cromañón).- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67. Idea y dirección de Ceci Rossini y Marce Curci.

Voces en mi barrio.- A las 21 en El catrín y la catrina, 70 entre 10 y 11, varieté de cuatro obras breves: “Neptuno”, “Solita mi alma”, “Metamorfosis” y “Requiem”. Coordina Gustavo Bonifetto.

Nico Serna.- A las 20.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta “Mentiras sobre el amor”.

Ellxs.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, a cargo de la Compañía Teatral Ambulantes, escrita y dirigida por Verónica Caballero.

Humorísimas.- A las 21 en 51 entre 18 y 19, celebran 23 años con su nuevo espectáculo. Con Jonatan Sapag, Nico Prada y Franco Laplagne.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Rubén Vaena. Entrada libre, show a la gorra.

Güemes el infernal.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.

Constelar la vida.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, con Mariana Gómez Badía.

Nati Uboldi.- A las 19 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “El último click”.

Match.- A las 21 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, deporte y humor.

El puente azul.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Literarias

Mesa de Poetas.- A las 18 en la Casa del Tango y Biblioteca Popular “Carlos Gardel”, 43 entre 3 y 4, con la coordinación de Rosa Graciela Carretto. Las poetas que se presentarán son Sonia Cedrés, Oriana Abril González, Sandra Henson Billordo, Melany Denisse Bobbio, Eloisa Peig, Marcela Pérez Deciriza, Cecilia Pontorno, Carla Serrano, Pamela Vestfrid y Ethel Mos.

■ Mañana

Música

Lautaro Mazza.- A las 21 en el Auditorio del Pasaje, 50 entre 6 y 7, presenta su disco “Toma I” junto a Oscar De Elía. Gratis.

Ke Personajes.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Estelares.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Ekathé.- A las 22 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, noche de jazz eléctrico y groove.

Cantoría Ars Nova.- A las 19 en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, 60 entre 27 y 28. Junto a la Orquesta de Cámara de Dolores. Entrada libre y gratuita.

Viaje sonoro.- A las 11 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Astor en danza y canción.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, a cargo de la compañía Contacto Tango: Alberto Jáuregui Lorda, canto, Andrés Peláez, piano, Hugo Regis, flauta, Clara Macarini, cello, Esteban Rossi, violín, Luis Caracha, contrabajo, Cristian Torres, percusión. Aldana Jiménez y Emanuel Rodriguez, danza. Pepe Finocchi, sonido, Gustavo de Marcos, iluminación, Agustín Jáuregui Lorda, imágenes.

Los Núñez.- A las 21 en La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. Habrá clase de baile a cargo de Sol Pérez y Cam González, y el público podrá colaborar con la banda estable tocando su instrumento o cantando: Vanina Rivarola, Emiliano Navazo, Tony, Anahi Andersen, Diego Velázquez.

Cantate Una.- A las 21 en Raíces, Nueva York y Marsella, presentación del cancionero de murga uruguaya a cargo de Pablo Riquero, Jesús Fernández, Fabián Cardozo y Maxi Xicart, que presentan el libro con un concierto en vivo de historias, anécdotas y canciones a dúo.

Festival Pregrado.- A las 14 en la Estación Provincial, 17 y 71, con Boom Batuke, La Bandina, Denis & Las Perlas, Kubilai Medina y Lucas Finocchi, Tan-gó, Bloco das pibas, Okalacumba y Todo un palo. A la gorra.

Entre siglos.- A las 19 en la Iglesia Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, un recorrido por algunos siglos y autores con la participación de María Rosa Hourbeigt, Susana Paladino y Florencia Rodríguez Botti. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Alunizaje.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, homenaje a Soda y Gustavo Cerati.

Viejas Locas x Fachi y Abel.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 y 117.

Lunfa + Vilma Wagner.- A las 21 en La Bicicletería, 40 esquina 117.

Gillespi & Alvaro Torres.- A las 12 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell.

Mariano Meneghini - Hot Fives.- A las 20 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell.

Amador Reyna Cuarteto.- A las 21 en 51 entre 18 y 19.

Cine

Patria o colonia.- A las 18 en el Espacio Cultural Tita Merello, 119 entre Diagonal 80 y 40, de Juan Pablo Lepore, con la presencia del director.

El gato con botas: el último deseo.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Joel Crawford en el marco del Ciclo Infantil. Gratis.

Risa y la cabina del viento.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Cabral.

NeZha 2.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang en el marco del Ciclo Videodromo.

Teatro

Romeo y Julieta: esta historia me suena.- A las 20.45 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, a cargo de la Compañía de Teatro de Fernán Cardama. Espectáculo contado con vinilos.

Los trapos sucios de Adán y Eva.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dramaturgia: Dario Basualdo. Dirección: Alejandra Alce.

La casa de Bernarda Alba.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, versión sobre textos de F. García Lorca con dirección de César Palumbo.

Laberinto Borges.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68. Dramaturgia y dirección: Gastón Figueiredo Cabanas.

Darío Orsi.- A las 20.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta su show “Hasta las manos”.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Cuentos que hipnotizan.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, literatura + ilusionismo + música + vino.

La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40.

El equilibrista.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Mauricio Dayub y dirección de César Brie.

Templo, Estancia, Batallón: la historia de nuestra región.- A las 20 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14b, City Bell. Función a la gorra.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco.

Animarse.- A las 21 en El Fondo, 10 entre 63 y 64, ciclo de cinco obras cortas con dirección de Gustavo Leiva.

La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita, puede colaborar con una leche larga vida.

Carmen y Osvaldo y toda la familia.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Infantiles

Her-malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre.

Eventos

La muerte, los rituales y la memoria.- Desde las 15 en el Museo de Ciencias Naturales, recorrida entre el Museo de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria a través de preguntas en torno a la muerte y sus rituales: ¿qué lugar ocupa la muerte en nuestras vidas? ¿qué nos enseñan sobre la memoria y los vínculos? ¿qué sucede cuando no podemos despedirnos?

Feria del Playón.- Desde las 14 en la Estación Provincial, 17 y 71, feria de artesanos y emprendedores.

EXPOSICIONES

Gustavo Navone: Pintura en vivo.- A las 10.30 en las escalinatas de la Catedral, 14 entre 51 y 53, el artista estará pintando en vivo en el marco de su muestra “Domus Dei”, que se expone en el Museo Eclesiástico Catedral. Por la tarde, de 14 a 17, ofrecerá una visita guiada.

■ Domingo

Música

Tangotrópika.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

La Ferretería Quinteto.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, con Quique Roca (piano), Juampy Espina (guitarra), Martin López Camelo (saxos), Sebastián Di Leva (bajo) y Ruben Duca (batería). Jazz latin fusión. A la gorra.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Concierto a beneficio del Hospital Alejandro Korn.- A las 18 en el Círculo Italiano, diagonal 73 entre 55 y 56, con la participación de los solistas: Juliana Alem, Alessia Bugnano Korn, Ana Magdalena Giorgieri, Juliana Latour y Pablo Selci; Coro Universitario de la UNLP; y los pianistas Miguel Ángel Cagliani y Luz María Pepe. Entrada: un elemento para realizar actividades plásticas (fibras, crayones, lápices, témperas, etc).

Domingo de folclore.- Desde el mediodía en el Club Dardo Rocha, 5 entre 519 y 520, las comparsas de La Plata, Berisso y Ensenada que integran el Candombe del 25 celebran su tradicional “Peña del 25”, una jornada abierta a toda la comunidad que combina música en vivo, feria de emprendedores, llamada colectiva de tambores y comida casera.

Edelweiss Orchestra.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presentan Abba Sinfónico.

Flaco Vázquez.- A las 19 en el Teatro Favaloro, 67 y 117.

Chappet / Stoppani.- A las 20 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell, jazz criollo.

Cine

Vértigo.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, de Alfred Hitchcock.

Risa y la cabina del viento.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Cabral.

Estigma.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rupert Wainwright en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Plata o mierda.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Marcos Joubert y Toia Bonino.

Evangelion: 1.0 You are (not) alone.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Masayuki, Kazuya Tsurumaki.

Teatro

Cometas cachorros.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Ciclo de obras cortas “El Escape”.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, obras cortas bajo la curaduría de Lorena Velazquez. Se presentan “Terapia en rima”, “La señal una cuestión de fe”, “La vieja de 44” y “El protagónico”.

Lobo, pieza perdida.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 Nº403.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Primera noche.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, a cargo de Grupo Lumbrera.

El robo, un policial metafísico.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigido por Gerardo Fabris.

Yunta de bueyes.- A las 20 en El fondo, 10 entre 63 y 64, una comedia dramática sobre el vacío, la espera y la memoria colectiva con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.

Cuánto vale una heladera.- A las 19.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Infantiles

Hugo Figueras.- A las 16.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, en el marco del ciclo La canción sin fin. Con el Payaso Adolfito como invitado.

Larita y Bluey.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, presentan “Cuentitos con sorpresas”.

Hansel y Gretel, en busca del pozo de los sueños.- A las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Carla Pontini Vazquez.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.

Topa, un mundo de colores.- A las 16 y a las 18 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Rukuka.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Exposiciones

Ideas de ciudad.- Desde las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, quedará inaugurada la muestra que reúne el trabajo de artistas que, desde distintas disciplinas, exploran una mirada común sobre el entorno urbano y sus múltiples interpretaciones. Exponen: Dolores Pardo (dibujos), Bárbara R. Laguens (dibujos y esculturas) y Horacio Spinetto (dibujos y pinturas).