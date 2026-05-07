La crisis comercial en La Plata sigue dejando persianas bajas y locales vacíos en distintos puntos de la ciudad. En las últimas horas, dos negocios dedicados a la venta de indumentaria comenzaron a liquidar toda su mercadería ante la imposibilidad de sostener los altos costos y la fuerte caída en las ventas.

Uno de los casos se da en un local ubicado sobre avenida 7 y 529, donde desde hace días colocaron carteles de liquidación total y anunciaron el cierre definitivo. Según explicaron desde el comercio, la situación se volvió insostenible por la falta de ventas y el incremento constante de los gastos fijos, una problemática que golpea cada vez más fuerte al sector.

En una entrevista con el móvil de EL DÍA, la dueña del la mueblería, María Wilches, explicó: "Arrancamos enero y febrero mal, creo que de ahí empezamos a dudar, no hay venta, hay mucha competencia. Nosotros alquilábamos ya casi hace un año, el fin del año pasado fue muy malo, no hay plata, yo no quiero cerrar, no me quiero dar por vencida, pero los comerciantes que somos chicos, la importación nos complicó mucho".

En tanto, la mujer también expresó: "Yo a los muebles me dedico hace muchos años, me tiré a un local grande para probar y muchos colegas están igual, cerrados y sufriendo como yo. La verdad que es muy triste, porque uno lucha, pero es insostenible la situación que estamos atravesando. La gente nos comenta que muchos comercios cierran en el centro también, vamos a ver si aguantamos o nos mudamos a un local más chico. Liquidamos más de 35 sillones, nos quedan muy pocos, no sabemos si abastecernos tampoco, porque no queremos perder dinero. Nos tuvimos que volver a las redes sociales porque estábamos acostumbrados a lo de antes que la gente venga al local".

En paralelo, otro comercio que atraviesa la misma situación en pleno centro platense es Alfisjeans, ubicado en 48 entre 7 y 8, donde también comenzaron a liquidar toda la ropa antes de bajar la persiana. Allí, un vendedor que trabaja desde hace más de 15 años contó el complejo panorama que atraviesan desde hace meses.

“De alquiler estamos pagando 3 millones de pesos por mes y de luz vienen 400 mil pesos. Hace meses que no hay ventas”, aseguró el trabajador, reflejando la delicada situación económica que viven muchos comerciantes platenses.

El escenario se repite en diferentes zonas de la Ciudad y preocupa tanto a comerciantes como a empleados. En las principales calles comerciales del casco urbano ya son cientos los locales cerrados o en alquiler, en medio de una caída sostenida del consumo y el aumento de costos operativos. Un relevamiento reciente indicó que en La Plata hay más de 450 locales vacíos o cerrados definitivamente.

Mientras tanto, los comerciantes advierten que el panorama sigue siendo incierto y que cada vez resulta más difícil sostener los negocios abiertos frente al aumento de alquileres, tarifas y la falta de movimiento en las ventas.