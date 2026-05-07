El Concejo Deliberante aprobó el incremento en la tarifa de taxis en La Plata
El Concejo Deliberante aprobó el incremento en la tarifa de taxis en La Plata
VIDEO. Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión
Agobiados por la falta de recursos, intendentes reclaman que un fondo sea de libre disponibilidad
“Tenemos una crisis de eficacia”: Gustavo Marín asumió como decano de Medicina de la UNLP y anunció cambios en el Plan de Estudios
El Tren Roca no llegará a La Plata este fin de semana: qué pasó y cuándo volverá el servicio
VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez
Interna feroz en el Gobierno: el caso Adorni profundiza la pelea entre los Milei y Patricia Bullrich
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
VIDEO. Día del Taxista en La Plata, entre la "lucha" arriba del auto y un histórico logro de "blanqueo obligatorio"
Intensa búsqueda de los pasajeros que dejaron el crucero antes de que se confirmara el brote de hantavirus
La Plata quedó en la mitad de un ranking de ciudades de Argentina: cuál es la cifra preocupante
La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida, durante el ascenso de casos de hantavirus
Hilario: el legado de Ranchos que conquista el centro de la Ciudad
Previo al paro del 12 de mayo, afirman que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento
Estudiantes de enfermería concientizan sobre el lavado de manos en el centro platense
Shakira presentó la canción del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera
Es el último de Panini: la decisión de la FIFA que genera dolor entre los coleccionistas de álbumes
Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata
VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata
El Real Madrid, un infierno: Valverde y Tchouaméni a las trompadas y uno terminó en el hospital
Adultos mayores que siguen trabajando: cifras, la voz de una especialista y las desigualdades en el sector
El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real"
VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- Ciclogénesis en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y las explicaciones del fenómeno
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La crisis comercial en La Plata sigue dejando persianas bajas y locales vacíos en distintos puntos de la ciudad. En las últimas horas, dos negocios dedicados a la venta de indumentaria comenzaron a liquidar toda su mercadería ante la imposibilidad de sostener los altos costos y la fuerte caída en las ventas.
Uno de los casos se da en un local ubicado sobre avenida 7 y 529, donde desde hace días colocaron carteles de liquidación total y anunciaron el cierre definitivo. Según explicaron desde el comercio, la situación se volvió insostenible por la falta de ventas y el incremento constante de los gastos fijos, una problemática que golpea cada vez más fuerte al sector.
En una entrevista con el móvil de EL DÍA, la dueña del la mueblería, María Wilches, explicó: "Arrancamos enero y febrero mal, creo que de ahí empezamos a dudar, no hay venta, hay mucha competencia. Nosotros alquilábamos ya casi hace un año, el fin del año pasado fue muy malo, no hay plata, yo no quiero cerrar, no me quiero dar por vencida, pero los comerciantes que somos chicos, la importación nos complicó mucho".
En tanto, la mujer también expresó: "Yo a los muebles me dedico hace muchos años, me tiré a un local grande para probar y muchos colegas están igual, cerrados y sufriendo como yo. La verdad que es muy triste, porque uno lucha, pero es insostenible la situación que estamos atravesando. La gente nos comenta que muchos comercios cierran en el centro también, vamos a ver si aguantamos o nos mudamos a un local más chico. Liquidamos más de 35 sillones, nos quedan muy pocos, no sabemos si abastecernos tampoco, porque no queremos perder dinero. Nos tuvimos que volver a las redes sociales porque estábamos acostumbrados a lo de antes que la gente venga al local".
En paralelo, otro comercio que atraviesa la misma situación en pleno centro platense es Alfisjeans, ubicado en 48 entre 7 y 8, donde también comenzaron a liquidar toda la ropa antes de bajar la persiana. Allí, un vendedor que trabaja desde hace más de 15 años contó el complejo panorama que atraviesan desde hace meses.
“De alquiler estamos pagando 3 millones de pesos por mes y de luz vienen 400 mil pesos. Hace meses que no hay ventas”, aseguró el trabajador, reflejando la delicada situación económica que viven muchos comerciantes platenses.
El escenario se repite en diferentes zonas de la Ciudad y preocupa tanto a comerciantes como a empleados. En las principales calles comerciales del casco urbano ya son cientos los locales cerrados o en alquiler, en medio de una caída sostenida del consumo y el aumento de costos operativos. Un relevamiento reciente indicó que en La Plata hay más de 450 locales vacíos o cerrados definitivamente.
Mientras tanto, los comerciantes advierten que el panorama sigue siendo incierto y que cada vez resulta más difícil sostener los negocios abiertos frente al aumento de alquileres, tarifas y la falta de movimiento en las ventas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí