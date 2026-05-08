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Información General |Efectos de un ritual que daña la naturaleza

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

La mayoría de las monedas se hallaban junto a las pasarelas / Web

8 de Mayo de 2026 | 02:53
Edición impresa

Una fuerte bajada en el caudal del río Iguazú permitió a los equipos que trabajan en el Parque Nacional llevar a cabo un operativo especial de limpieza en su lecho. Allí encontraron más de 400 kilogramos de monedas arrojadas por turistas como ritual de buena suerte, pese a la prohibición vigente.

El descenso del flujo a unos 500 mil litros por segundo —muy por debajo del promedio habitual de 1,5 millones— hizo posible la inspección del lecho fluvial. Además de las monedas, los equipos retiraron botellas, tapas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos.

Los responsables del operativo advirtieron que los metales de las monedas se oxidan y liberan sustancias que alteran la calidad del agua, y que especies acuáticas pueden ingerirlas al confundirlas con alimento.

Las monedas serán clasificadas según su estado de conservación. La mayoría presenta signos de corrosión por haber permanecido sumergidas durante largos períodos. Las que aún conserven condiciones de uso se destinarán a proyectos de educación ambiental y plantación de árboles.

Tras el operativo, las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la educación ambiental para prevenir prácticas que comprometan la integridad del entorno.

 

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