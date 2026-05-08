Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Un millonario robo ocurrido a pocas cuadras de Plaza Güemes es investigado por estas horas por la Justicia y la Policía, luego de que delincuentes se alzaran con una importante suma de dinero en dólares de una reconocida vidriería de La Plata. El hecho, que se descubrió en las últimas horas, generó fuerte conmoción entre los propietarios del comercio y abrió múltiples interrogantes sobre cómo actuaron los autores del golpe.

Según pudo saber este diario de fuentes del caso, todo salió a la luz cuando uno de los integrantes de la familia vinculada al local recibió comentarios y mensajes de tono amenazante que hacían referencia a la existencia de una importante cantidad de dinero dentro del negocio. Esa situación despertó preocupación y motivó una revisión del lugar.

Fue entonces cuando el damnificado constató que faltaba una suma cercana a los 48 mil dólares que se encontraba guardada dentro del inmueble. De acuerdo a la denuncia radicada ante las autoridades, en el sitio únicamente quedaron restos de la caja en la que estaba el dinero y otros elementos removidos.

El episodio ocurrió en un comercio situado sobre calle 40 entre 17 y 18, en una zona ubicada a escasas cuadras de Plaza Güemes. Por estas horas, los investigadores intentan determinar si los delincuentes actuaron con información previa o si hubo algún seguimiento sobre los movimientos de la familia.

Fuentes ligadas a la pesquisa señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que se analizan cámaras de seguridad de la cuadra y sectores cercanos para reconstruir los movimientos sospechosos previos al robo. También buscan establecer en qué momento exacto se produjo la sustracción.