Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI

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La diva de los almuerzos y una de las grandes estrellas argentinas, Mirtha Legrand, será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI de España, en el marco de sus más de 80 años de trayectoria en el cine y la televisión.
Se trata de una honorificación de la corona española a aquellos ciudadanos con comportamiento extraordinario de carácter civil que contribuyen de manera significativa a las relaciones de amistad entre España y la comunidad internacional.
Según se supo, puede ser otorgada tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros.
Así, el medio español La Otra Crónica de El Mundo detalló en una nota que la Chiqui ya estaba al tanto de que le sería otorgada la prestigiosa condecoración por parte del Rey Felipe VI, por una conversación que compartió con el embajador español Joaquín María de Arístegui.
En este intercambio, habían acordado que el acto de entrega iba a celebrarse durante el pasado mes de abril en el Palacio Salas Dodero, sede de la Embajada española en el barrio porteño de Palermo Chico. Pero, la ceremonia debió ser postergada para las próximas semanas.
Esta nueva condecoración de parte del Rey español se suma a la Orden Nacional de la Legión de Honor que la presentadora de televisión recibió en la Embajada de Francia en 2022, por los largos lazos que el esposo de la diva, Daniel Tinayre, tenía con Francia.
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Recordemos que, la Chiqui tiene gran descendencia española en su sangre.
Su padre, José Martínez Fernández, era un comerciante proveniente de Andalucía, y llegó a la Argentina a la edad de tres años. Por su lado materno, su madre Rosa Suárez García tenía ascendencia brasileña y española.
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