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Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?
8 de Mayo de 2026 | 07:28

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Luego del fuerte cambio de tiempo provocado por la ciclogénesis que afectó a varias regiones del país, La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentaban este viernes un marcado ingreso de aire frío que hacía desplomar las temperaturas de cara al fin de semana.

El recambio de masa de aire comenzó a sentirse con mayor fuerza durante la madrugada de hoy. El ambiente continuará húmedo, pero con características mucho más frías. De esta manera, se consolidará el ingreso de aire de origen polar que marcará el pulso meteorológico de los próximos días.

Para el viernes se espera una jornada muy fresca y ventosa. La temperatura mínima rondará los 6 grados en La Plata, aunque la térmica llegó a bajar hasta los 3 grados. En distintos sectores del conurbano podría ubicarse entre 2 y 3 grados por debajo de ese valor. Por la tarde, la máxima apenas alcanzará los 13 grados, reflejando una amplitud térmica muy reducida.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Continuará soplando del sudoeste con intensidad, registrando velocidades sostenidas de hasta 30 o 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 65 km/h. En tanto, la probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, aunque no se descartan precipitaciones débiles y aisladas sobre el AMBA.

Fin de semana helado en La Plata

El sábado persistirá la influencia de la ciclogénesis sobre la región metropolitana. Será otra jornada marcada por el fuerte viento, esta vez predominando desde el oeste y sudoeste, nuevamente con ráfagas que podrían ubicarse entre 40 y 65 km/h.

Además, regresará con fuerza el frío de características invernales. El amanecer presentará temperaturas cercanas a los 6 grados y sensaciones térmicas todavía más bajas debido al viento. 

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En el conurbano, los valores serán aún más gélidos. Hacia la tarde, las máximas volverán a ubicarse apenas entre los 12 y 13 grados.

En tanto que para el domingo las condiciones no  presentarán cambios en La Plata y alrededores. La mínima se mantendrá en 3 grados y la máxima alcanzaría los 14 grados, con cielo algo nublado y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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