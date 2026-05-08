Terror en Villa Elvira: robo, tiros y un herido

En un sector de Villa Elvira, los vecinos vivieron ayer una jornada marcada por la violencia y el miedo, a raíz de dos episodios ocurridos con pocas horas de diferencia y a escasa distancia entre sí.

Según pudo saber este diario de fuentes policiales de la zona, el primero de los hechos sucedió durante la madrugada en un kiosco ubicado en calle 90 entre 22 y 23.

De acuerdo al relato de una vecina del barrio, “un grupo familiar” habría cometido un escruche en el comercio mientras no había nadie en el lugar.

La versión fue confirmada por investigadores del caso, quienes precisaron que del local sustrajeron unos 40 mil pesos, una balanza y distintas mercaderías.

Además, para ingresar al kiosco, los delincuentes provocaron daños en una ventana, por donde finalmente lograron acceder al interior del negocio.

Mientras en el barrio todavía comentaban el robo ocurrido horas antes, cerca del mediodía se registró un violento ataque armado a pocas cuadras del comercio, lo que incrementó aún más la tensión y el desconcierto entre los frentistas.

Fuentes policiales indicaron que “dos hombres mantuvieron un fuerte altercado en la esquina de 90 y 21, hasta que uno de ellos extrajo un arma de fuego y le disparó al otro”.

El balazo impactó en el hombro izquierdo de la víctima, un joven de 24 años, desocupado y domiciliado a pocos metros del lugar del ataque. Según trascendió, caminaba por la zona cuando fue interceptado por el agresor.

Ataque a balazos y sospechas

En medio de la conmoción generada por la detonación, algunos testigos aseguraron incluso haber escuchado más disparos. A raíz de ello, vecinos dieron aviso inmediato al 911.

Minutos después llegaron patrulleros del Comando de Patrullas La Plata y una ambulancia que trasladó al herido al hospital San Martín.

En base a las primeras averiguaciones realizadas en la escena, los investigadores deslizaron que “el hombre que efectuó el disparo viviría en el kiosco que fue robado”.

De confirmarse esa pista, comenzaría a tomar fuerza la hipótesis de que el ataque estaría vinculado con el escruche registrado durante la madrugada.