Terror en Villa Elvira: robo, tiros y un herido

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios
Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
La necesidad de prever defensas y obras ante la crisis climática
Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales
Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez
Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich
Sin el apoyo peronista, la oposición va por la interpelación de Adorni
Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei
La industria volvió a crecer y dejó atrás ocho meses de caída
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La víctima recibió un disparo en medio de un confuso episodio ocurrido a pocas cuadras de un kiosco que había sido asaltado
En un sector de Villa Elvira, los vecinos vivieron ayer una jornada marcada por la violencia y el miedo, a raíz de dos episodios ocurridos con pocas horas de diferencia y a escasa distancia entre sí.
Según pudo saber este diario de fuentes policiales de la zona, el primero de los hechos sucedió durante la madrugada en un kiosco ubicado en calle 90 entre 22 y 23.
De acuerdo al relato de una vecina del barrio, “un grupo familiar” habría cometido un escruche en el comercio mientras no había nadie en el lugar.
La versión fue confirmada por investigadores del caso, quienes precisaron que del local sustrajeron unos 40 mil pesos, una balanza y distintas mercaderías.
Además, para ingresar al kiosco, los delincuentes provocaron daños en una ventana, por donde finalmente lograron acceder al interior del negocio.
Mientras en el barrio todavía comentaban el robo ocurrido horas antes, cerca del mediodía se registró un violento ataque armado a pocas cuadras del comercio, lo que incrementó aún más la tensión y el desconcierto entre los frentistas.
LE PUEDE INTERESAR
El tránsito, una tragedia sin freno en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes
Fuentes policiales indicaron que “dos hombres mantuvieron un fuerte altercado en la esquina de 90 y 21, hasta que uno de ellos extrajo un arma de fuego y le disparó al otro”.
El balazo impactó en el hombro izquierdo de la víctima, un joven de 24 años, desocupado y domiciliado a pocos metros del lugar del ataque. Según trascendió, caminaba por la zona cuando fue interceptado por el agresor.
En medio de la conmoción generada por la detonación, algunos testigos aseguraron incluso haber escuchado más disparos. A raíz de ello, vecinos dieron aviso inmediato al 911.
Minutos después llegaron patrulleros del Comando de Patrullas La Plata y una ambulancia que trasladó al herido al hospital San Martín.
En base a las primeras averiguaciones realizadas en la escena, los investigadores deslizaron que “el hombre que efectuó el disparo viviría en el kiosco que fue robado”.
De confirmarse esa pista, comenzaría a tomar fuerza la hipótesis de que el ataque estaría vinculado con el escruche registrado durante la madrugada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí