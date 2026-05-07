Apareció un nuevo departamento de Manuel Adorni en La Plata que no aparecía en la última declaración jurada
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Además, se conoció que el jefe de Gabinete heredó el 33,3% de un terreno en el interior bonaerense y otro departamento en la Ciudad
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Este jueves, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia recibió un nuevo informe sobre los datos sucesorios de su padre, en el que recibió un terreno en el territorio de Daireaux y el porcentaje de un departamento en La Plata. Además, trascendió la información de la donación de otra propiedad que recibió, además de la vivienda ya conocida y ubicada en la calle 48 entre 6 y 7.
Tras la intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita, el expediente judicial ya cuenta con tres semanas de medidas de prueba y se centra actualmente en una serie de 17 viajes al exterior y el flujo de dinero en efectivo destinado a la compra y refacción de inmuebles de lujo.
Uno de los puntos de mayor interés para los investigadores es la inconsistencia detectada en las propiedades que el funcionario posee en La Plata. A partir del análisis del expediente sucesorio de su padre, Jorge Adorni, la Justicia identificó un departamento en la calle 53 número 448. Manuel Adorni heredó el 33,3% de la titularidad de este inmueble.
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En contraste, en base a la información divulgada por Clarín, el Jefe de Gabinete no declaró otro departamento ubicado en la calle 50. Esta propiedad, de 105 metros cuadrados, ingresó a su patrimonio en junio de 2016 bajo el concepto de donación, y en este caso Adorni figura como titular del 100%. La fiscalía busca determinar el motivo por el cual el inmueble fue omitido en los documentos oficiales presentados ante la Oficina Anticorrupción (OA), ya que se trata de dos activos totalmente distintos.
La lupa judicial también recae sobre la vivienda del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según el testimonio del contratista Matías Tabar, los trabajos de remodelación demandaron diez meses de obra y un costo total de 245.000 dólares. Lo llamativo del caso es que este monto se abonó íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas.
Además, la propiedad se adquirió en octubre de 2024, pero no fue consignada en la declaración jurada correspondiente a ese mismo año fiscal. El matrimonio Adorni-Angeletti se mudó allí en julio de 2025, tras una operación de compraventa que se cerró en 120.000 dólares, financiada en gran parte por créditos privados otorgados por familiares y conocidos.
Manuel Adorni, puso en venta su departamento de calle 48, entre 6 y 7. La casa que el ministro coordinador tiene en la Ciudad es un tres ambientes que se ofrece a 95.000 dólares, de acuerdo a la publicación que puede consultarse en la página web de una inmobiliaria.
Según se lee en la descripción de la oferta, la unidad está en un cuarto piso con vista al frente y posee una superficie cubierta de 98 metros cuadrados. Entre otras comodidades, incluye baño completo con bañera e hidromasaje; dos toilettes (uno con ducha); tres dormitorios (dos de ellos con calefacción por tiro balanceado y otro con aire acondicionado) y balcón con puertas ventana. Además, cuenta con living con calefacción por tiro balanceado, comedor, cocina semi-integrada con barra desayunadora, muebles y puerta de servicio.
Se destaca también que el inmueble “se encuentra en excelente estado de conservación, sin detalles de humedad ni roturas”, pese a sus más de 50 años de antigüedad. Fue construido en 1975.
El frente del edificio de calle 48
Situado a metros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y donde días atrás se realizaron protestas bajo la modalidad de clases públicas, este departamento figura en la última declaración jurada de Adorni como parte de una “donación” (lo habría heredado de sus padres), a la par que consigna que es suyo en un 100%.
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